Al via i test sierologici in 51 comuni del Molise: 5mila i cittadini che si sottoporranno al prelievo ematico

E' questo il campione individuato in regione dall'Istat per stimare il livello di infezione da Covid-19 e verificare la prevalenza degli anticorpi contro il virus

CAMPOBASSO. Il Ministero della Salute unitamente alla Croce Rossa ha definito uno studio finalizzato a verificare l’estensione del contagio da Covid-19 sul territorio nazionale e la prevalenza degli anticorpi per strati di popolazione residenti nelle diverse regioni.

L’indagine si svilupperà su un campione rappresentativo di 150mila persone.

Sono 51 i comuni molisani individuati dall’Istat e che parteciperanno all’indagine con un campione di 5mila persone distribuite per sesso, età anagrafica, condizioni economiche, che si sottoporranno a prelievo ematico per la ricerca degli anticorpi anti Covid.

“Gli operatori della Croce Rossa – si legge nella nota informativa diffusa dall’Asrem – nei prossimi giorni contatteranno ognuno dei soggetti selezionati per ottenere l’eventuale consenso all’esecuzione del prelievo di sangue necessario all’effettuazioni del test di cui si occuperà il personale dell’Asrem”.

Di seguito la lista dei 51 comuni interessati:

Agnone, Baranello, Belmonte del Sannio, Bojano, Bonefro, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Carpinone, Casacalenda, Castel del Giudice, Castelmauro, Castelpetroso, Cercemaggiore, Civitanova del Sannio, Ferrazzano, Forlì del Sannio, Fossalto, Frosolone, Guglionesi. Isernia, Jelsi, Larino, Macchiagodena, Mirabello Sannitico, Montefalcone nel Sannio, Montenero di Bisaccia, Monteroduni, Oratino, Petacciato, Poggio Sannita, Pozzilli, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Rocchetta al Volturno, Rotello, San Felice del Molise, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Sant’Agapito, Sant’Angelo Limosano, Termoli, Torella del Sannio, Trivento, Ururi, Venafro, Vinchiaturo.

