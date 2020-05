Riparti Campobasso: la riscossa del commercio parte da via Mazzini

IL VIDEO/ Bella iniziativa degli esercenti locali in vista della riapertura del 18 maggio. L'invito è a ripartire tutti insieme, stando alle nuove regole

CAMPOBASSO. Ritrovare una parvenza di normalità, a cominciare dal vivere quotidiano: dal prendere un caffè all'acquistare un paio di scarpe o un vestito, consapevoli che, con le insegne spente delle attività commerciali, si è spenta un'intera città. Con questo spirito i commercianti di via Mazzini di Campobasso hanno realizzato un video in vista della riapertura del 18 maggio, dopo il lungo stop imposto dalla restrizioni per il coronavirus. Un invito a ricominciare a vivere, tutti insieme, pur nel rispetto delle nuove regole.

