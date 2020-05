Coronavirus, altri 2 contagi in Molise su 441 nuovi tamponi. Dieci guariti in un solo giorno

Restano 90 i Rom di Campobasso infetti, ma è stato registrato un nuovo cluster nella comunità di Vasto. Ci sono anche tre ricoverati in più all’ospedale ‘Cardarelli’

CAMPOBASSO. Due nuovi casi di Coronavirus in Molise nelle ultime 24 ore. I contagi registrati a Termoli, un Rom che sarebbe legato al cluster locale e non a quello di Campobasso e una persona di Guglionesi. Non sono stati rilevati invece nuovi infetti nella comunità Rom del capoluogo, anche se un altro cluster è esploso a Vasto, da capire se legato all’ormai rito funebre del 30 aprile.

A Campobasso l’Asrem sta completando i tamponi tra i Rom della città (ad oggi ne sono stati processati circa 250, altri sono in fase di lavorazione), ma si attendono comunque gli esiti degli ultimi esami, svolti anche sui condomini e sui cittadini che potrebbero essere entrati in contatto con loro.

I due nuovi casi, dai 441 tamponi processati nelle ultime 24 ore, su un totale complessivo di 10892 test, portano a 411 il numero totale degli infetti in Molise dall’inizio dell’epidemia.

Scende però il numero degli attualmente positivi, ora 216, grazie ai 10 nuovi guariti: 2 a Campobasso, 1 a Poggio Sannita, 1 a Montenero di Bisaccia 1 a Campolieto, 4 a Termoli e 1 a Venafro. Il numero delle persone risultate positive al doppio tampone di verifica è arrivato infatti a 152.

Ma ci sono anche 3 nuovi ricoveri al ‘Cardarelli’ di Campobasso, tutti a Malattie infettive, dove i malati sono ora 11, mentre quelli in Terapia intensiva sono 2. Ad aver bisogno dell’assistenza ospedaliera 1 persona di Termoli e 2 persone di etnia Rom di Campobasso, fino a ieri curate a domicilio. I morti da Covid-19 in Molise sono stati 22, mentre le persone in isolamento sono scese a 418.

