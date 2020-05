Centro regionale Covid a Larino, Sinistra Italiana: "Aperture dal ministro Speranza"

Interesse e curiosità per il progetto di realizzazione del centro regionale Covid al Vietri di Larino sarebbe stato stato manifestato dal Ministro alla Salute Roberto Speranza e dai tecnici del dicastero. E' quanto emerge da una nota a firma del coordinamento regionale di Sinistra Italiana rappresentato dall'ex sindaco di Larino Vincenzo Notarangelo, che si è appellato alla deputazione parlamentare e al coordinatore nazionale Nicola Fratoianni per fare pressione sullo stesso Ministero. Nella stessa direzione si sta muovendo anche il commissario ad acta Angelo Giustini mentre per ora hanno scelto di restare alla finestra sia il governatore Toma che il direttore generale dell'Asrem Florenzano

LARINO. Il coordinamento regionale di Sinistra Italiana, rappresentato dall'ex Sindaco di Larino Vincenzo Notarangelo, si è fatto promotore presso la propria deputazione parlamentare affinchè intervenga sul Ministro della Salute e sulla presidenza del consiglio dei ministri per assicurare la garanzia del diritto alla salute dei molisani, per l'attivazione al Vietri di Larino del centro Covid regionale e per il più ampio progetto di realizzazione a Larino del centro interregionale per la cura delle malattie infettive, proposta in linea con quanto già annunciato dal commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini e in fase di discussione al Ministero della Salute. Si è tuttora in attesa del parere definitivo del Ministro Speranza ma il nodo relativo al reperimento delle risorse necessarie sembra poter essere superato grazie al massiccio stanziamento di fondi (3,2 miliardi di euro di cui oltre 1 miliardo per l'ospedalità pubblica) contenuto all'interno del decreto rilancio approvato nei giorni scorsi dal consiglio dei ministri.

"In particolare - recita la nota del coordinatore regionale di SI Notarangelo - si è chiesto all'On Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Sinistra Italiana e al presidente del partito Claudio Grassi, di incontrare il Ministro al fine di sostenere la richiesta di riapertura dell'ospedale Vietri quale centro regionale Covid-19 in questa fase emergenziale per poi diventare e nella fase successiva Centro di ricerca e cura per le Malattie Infettive di riferimento Interegionale".

Da quanto si apprende dalla nota, sia la strututra struttura tecnica ministeriale che lo stesso capo del dicastero della Salute avrebbero manifestato un "atteggiamento di interesse e curiosità per quella che è ormai appare a tutti una necessità improcrastinabile per l'intera regione".

"In tempi brevi, compiuta la dovuta istruttoria, il ministero - continua Notarangelo - potrebbe dare il proprio sostegno all'iniziativa mettendo risorse economiche sulla riapertura del Vietri".

Il coordianamento regionale di Sinistra Italiana del Molise si è dichiiarato "soddisfatto per l'attività svolta dal partito a livello nazionale e ha ringraziato il Ministro Speranza per l'impegno fin qui profuso a tutela della salute dei molisani e - ha concluso - continuerà anche in futuro a sostenere la necessità della rapida riapertura del Vietri quale ospedale Covid-19 per il Molise".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!