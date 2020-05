Fase 3, il commercio riparte ma c’è troppa confusione: ecco cosa c’è da sapere

Pagina 1 di 5

Federimpreseitalia Molise propone un riepilogo di tutti gli adempimenti per le varie tipologie di attività che ripartiranno

ISERNIA Domani 18 maggio giorno di apertura della maggior parte delle attività. Tra gli appartenenti alle varie categorie commerciali regna la confusione, dovuta ad un'informazione spesso non corretta. Federimpreseitalia Molise, Associazione di categoria del commercio con sede a Isernia, propone un riepilogo di tutti gli adempimenti per le varie tipologie di attività che riapriranno. Per ulteriori chiarimenti ci potrà rivolgere agli uffici dell'associazione in Corso Risorgimento 5 bis o al presidente Antonio Di Franco al numero 331/8747718.

Elementi comuni a tutte le attività (in base ai punti applicabili)

1) Rispetto delle misure di distanziamento sociale di un metro tra persone. Non tra tavoli;

Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) per favorire il rispetto del distanziamento;

la distanza di 1 metro tra clienti può essere derogata per le persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; questo aspetto afferisce alla responsabilità individuale, ovvero al cliente basta dichiarare la convivenza o meno con le altre persone che sono con lui;

2) Rispetto delle norme igienico-comportamentali;

3) Sanificazione dei locali non obbligatoriamente con ditta specialzizata ma autonomamente con i prodotti sanificanti marchiati Haccp;

4) Prevenzione del rischio

Predisporre un’adeguata informazione con tabelle o manifestini sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti/utenti di altra nazionalità;

5) Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; non è però obbligatorio.

6) E’ necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti/utenti e per il personale anche in più punti, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici;

7) I servizi igienici, spogliatoi, docce, cabine ecc. dovranno essere puliti più volte al giorno;

8) Negli esercizi che dispongono di camere o posti a sedere o assegnazione di spazi, privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni;

9) Impedire l’accesso ad un numero di persone superiori alla capienza del locale;

10) Nei locali dove non sono presenti posti a sedere, consentire l’accesso ad un numero limitato di clienti/utenti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti/utenti;

11) Il personale a contatto con i clienti/utenti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche;

12) Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria;

13) Le postazioni esposte al pubblico (reception, cassa) possono (non è obbligatorio) essere dotate di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale deve indossare l mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani;

14) Favorire modalità di pagamento elettroniche;

15) L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori;

16) Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.);

17) Per le attività con clienti/utenti che occupano postazioni, assicurare una adeguata pulizia e disinfezione prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori, se applicabile;

Attività con presenza di impianto di aerazione forzata/riscaldamento/condizionamento:

Aerazione degli ambienti in base al rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020;

attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;

nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;

per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali (corridoi, zone di transito o attesa), dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione, evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone;

negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;

Qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;

le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;

evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.