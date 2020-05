Campobasso riparte, Annuario incita i cittadini: “Torniamo a far girare l’economia”

L’appello affinché, in sicurezza e nel rispetto delle regole, si torni alla normalità, dando una mano alle attività locali per superare la crisi

CAMPOBASSO. Al via ufficialmente la fase di convivenza con il Coronavirus, dopo il lungo lockdown. Ed ecco che il consigliere di Fratelli di Italia al Comune di Campobasso, Mario Annuario, lancia un appello ai concittadini, affinché “vincano la paura e tornino a far girare l’economia” locale. Naturalmente con le dovute precauzioni.

“Tutti dovremo rispettare le prescrizioni che ci sono state imposte – afferma – Entriamo nella fase di convivenza col Covid-19, per questo motivo dovremo fare attenzione a rispettare le norme sul distanziamento sociale, l’unico strumento che oggi abbiamo per contenere il contagio. Dopo due mesi e mezzo a casa, gli italiani non potevano più aspettare. Sarà un ritorno alle nostre vite a piccoli passi. L’importante, da lunedì 18 maggio 2020, sarà vincere la paura e tornare, per quanto possibile, a far girare l’economia”.

“Siamo tutti consapevoli delle difficoltà di ognuno – ancora Annuario – Ma sarà indispensabile non rinunciare a tornare alla nostra routine, che era fatta anche del caffè o dell’aperitivo al bar, dell’acquisto di ciò che ci è necessario nei più disparati negozi. Occorrerà avere pazienza, perché ci saranno regole da rispettare anche per l’ingresso nelle attività commerciali. Oggi, però, sarà indispensabile l’aiuto di tutti per dare una mano ai commercianti, che riaprono le serrande dopo due mesi e mezzo di incasso zero. Nel pomeriggio di sabato ho girato a piedi la città e ho visto l’amore con cui i titolari delle varie attività si son dati da fare per mettere a norma i propri locali. Ovviamente, questo ha comportato ingenti spese. Tutti lunedì 18 maggio 2020 saranno pronti a riaccogliere la propria clientela. Con le dovute precauzioni, dunque, sarà importante non aver paura di entrare in un negozio. L’economia dovrà tornare a circolare grazie all’aiuto di tutti i cittadini”.

“Campobasso – conclude – vuole tornare a vivere. È pronta per ripartire. Dopo settanta lunghi giorni torneremo a vedere la città viva. Rispettiamo le norme e torniamo a vivere il territorio. Il mio augurio va a tutti coloro che da lunedì 18 maggio torneranno ad alzare le saracinesche dopo la chiusura forzata”.

