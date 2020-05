In Molise il virus continua a far paura: 10 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore e sono tutti Rom

Continua a salire la curva dei contagi in regione: altri 10 casi di positività accertati tra cittadini di etnia rom, di cui 9 sono registrati a Termoli e appartenenti a un cluster noto e uno a Campobasso. Sale l'allerta in vista dell'avvio da domani della fase di ripartenza delle attività

CAMPOBASSO. Sono 10 i casi positivi in più rilevati nelle ultime 24 ore in Molise. Una notizia che preoccupa in vista dall'avvio da domani della fase di ripartenza dall'emergenza Covid e dopo giorni nei quali si è temuto il peggio a causa dell'escalation di contagi nella comunità Rom di Campobasso. I dieci casi positivi in più rispetto a ieri riguardano per la totalità cittadini rom, di cui 9 residenti a Termoli e appartenenti a un cluster noto e uno a Campobasso, che si aggiunge ai 90 già accertati. Sono 328 i tamponi processati oggi. I casi attualmente positivi in Molise ono 217, di cui 188 in provincia di Campobasso, 24 in provincia di Isernia e 5 da altre regioni. I pazienti ricoverati in malattie infettive restano 11 mentre due si trovano in terapia intensiva.

Continua quindi a preoccupare la situazione dei contagi in Molise, che a cascata si sono allargati anche alla costa abruzzese e alla città di Vasto dove sono stati accertati solo nella giornata di ieri 14 casi di positività su 19 totali all'interno di una palazzina dove risiedono famiglie Rom, alcune delle quali avrebbero preso parte al funerale e al rito delle condoglianze nel capoluogo molisano lo scorso 30 aprile, durante il regime di lockdown. Il sindaco di Vasto Menna ha chiesto che la zona San Paolo, dove è scoppiato il focolaio da Covid-19, venga dichiarata zona rossa e non è escluso che il presidente della regione Marsilio possa decidere di firmare l'ordinanza restrittiva nelle prossime ore.

Per quanto riguarda l'odierno bollettino nazionale, ad oggi i casi positivi riscontrati con test del tampone sono 225.435 (+675 rispetto a ieri), di cui 125.176 guariti (+2.366) e 31.908 deceduti (+145 nelle ultime 24 ore).

Dav.Vit.

