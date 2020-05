Termoli, Montenero di Bisaccia e Vasto: il triangolo della paura del virus e i contraccolpi sul turismo

La riesplosione dei contagi a Termoli e la vicenda del dipendente vastese del supermercato di Montenero di Bisaccia risultato positivo al Covid hanno fatto ripiombare anche il Basso Molise nel timore del virus. Altri sette casi di positività sono stati accertati nelle ultime 24 ore a Vasto, per un totale di 26 positivi in appena tre giorni. Il filo conduttore prevalente resta sempre l’ormai noto funerale Rom di Campobasso, una vicenda che appare sempre più inquietante e che da giorni è diventata di dominio nazionale. In mezzo una stagione turistica che rischia di finire travolta dal peso della crisi e delle conseguenze negative in termini di immagine che il Molise sta pagando a causa di questa vicenda

TERMOLI-MONTENERO DI BISACCIA. 9 casi registrati nella giornata di ieri a Termoli tra persone di etnia Rom hanno fatto ripiombare la cittadina adriatica nell’incubo Covid. Per una strana coincidenza del destino la notizia è arrivata a poche ore dalla ripartenza delle attività dopo due mesi e mezzo di stop e con una stagione balneare che rischia di essere travolta dallo tsunami della crisi economica e sanitaria e dalle conseguenze negative in termini di immagine che la regione sta scontando dopo la controversa vicenda del funerale Rom di Campobasso, finita alla ribalta della cronaca nazionale.

Ma non è solo Termoli a preoccupare. Nel raggio di pochi chilometri, a Montenero di Bisaccia, si è registrato un altro caso che riguarda un cittadino residente a Vasto e che lavora in un supermercato del centro bassomolisano. E’ risultato positivo al Covid-19 e il cluster, come spiegato dal sindaco Nicola Travaglini, è quello dell'ormai famosa vicenda legata al funerale rom che si è tenuto a Campobasso lo scorso 30 Aprile.

“Ho attivato immediatamente le procedure previste in questi casi, avvisando tutte le autorità competenti” – ha dichiarato il primo cittadino di Montenero; “a questo proposito – ha aggiunto - ho chiesto inoltre ai responsabili del supermercato di provvedere all'immediata sanificazione dei locali e alla sostituzione di tutti i dipendenti, da questo momento in quarantena, almeno fino a quando non avremo il responso dei tamponi”.

Con il trascorrere delle ore si fa sempre più drammatica la situazione a Vasto, dove sono stati registrati ieri altri sette nuovi casi di positività al coronavirus, tra cui per l’appunto quello riguardante il dipendente del supermercato di Montenero, sui 44 tamponi eseguiti nel palazzo del quartiere San Paolo, focolaio del contagio, e in cui erano stati riscontrati già 14 casi tra persone di etnia rom collegate al funerale del capoluogo molisano.

Salgono così a 26 i casi di Covid-19 accertati a Vasto negli ultimi tre giorni

Il sindaco Menna ha chiesto di tamponare tutti i residenti della palazzina interessata dal nuovo focolaio e i contatti avuti dai soggetti risultati positivi. Intanto la vigilanza intorno al quartiere San Paolo è stata rafforzata con l’obiettivo di scongiurare spostamenti vero altre zone della città e diffondere il contagio.

