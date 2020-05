Coronavirus, dopo il boom di contagi la tregua: un solo caso a San Martino in Pensilis

Ma si tratta di un paziente già positivo al Covid e fino ad oggi ricoverato in altra regione. Nelle ultime 24 ore un’altra persona risulta guarita, mentre due sono i pazienti dimessi dal reparto di Malattie Infettive

CAMPOBASSO. Dopo la tempesta, la quiete. Ieri nuovo boom di contagi da Covid-19 in Molise. Oggi, nel giorno dell’avvio della nuova fase 2 dell’emergenza sanitaria, quella della ripartenza: la tregua, con un solo caso di positività riscontrato, su 48 tamponi processati, e relativo ad un paziente di San Martino in Pensilis, la cui condizione era già nota in quanto ricoverato in altra regione.

Il bollettino aggiornato dall’azienda sanitaria regionale riferisce altresì di un soggetto di Campobasso guarito e di altri due, appartenenti all’ormai noto cluster rom, dimessi dal Reparto di Malattie infettive del Cardarelli.

Sono così 11.322 i tamponi eseguiti dall’inizio dell’epidemia: 422 i contagi registrati complessivamente, ma gli attualmente positivi sono 215.

Sono, invece, 11 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di Campobasso, di cui 2 in Terapia intensiva, gli altri in Malattie Infettive.

I pazienti positivi isolati sono 225, i soggetti in isolamento sono 401, quelli in sorveglianza 4.

I guariti salgono a 164, mentre i decessi restano fermi a 22.

