Palazzo Jadopi, lo scempio in città: il pressing del M5S sul sindaco di Isernia

Presentata un’interrogazione al fine di conoscere gli atti che il Comune intende porre in essere contro la Regione, proprietaria dell’immobile, affinché dia il via all’iter dei lavori di completamento e recupero

ISERNIA. Il Movimento 5 Stelle di Isernia riaccende i riflettori dell’ormai annosa questione del completamento di palazzo Jadopi, costruzione storica del capoluogo pentro che versa da tempo in stato di abbandono, nonostante le numerose promesse di intervento.

Per il tramite del consigliere comunale Mino Bottiglieri, i pentastellati annunciano così di aver presentato una interrogazione al sindaco Giacomo d’Apollonio “per cercare di capire a che punto sono le procedure (di recupero, ndr) e predisporre, quindi, ulteriori atti che abbiano lo scopo di giungere finalmente alla assegnazione di una destinazione per questo splendido palazzo e renderlo di nuovo fruibile a tutti”.

“Riteniamo – recita una nota del Movimento - sia ormai necessaria (e non più rinviabile) l’adozione di tutti i provvedimenti amministrativi contro l’Ente proprietario (la Regione Molise, ndr), tesi a ottenere il definitivo completamento dei lavori completamento, recupero e valorizzazione; e il ripristino del giusto decoro di un’intera area urbana al centro della città di Isernia”.

Una richiesta giunta ad oggi, prima che diventi “lo slogan elettorale per la prossima campagna delle Amministrative”.

“Sembrava che qualcosa si fosse sbloccato – incalzano i Cinque Stelle - quando l’attuale Governatore del Molise, talmente pressato da Associazioni e Comitati, ha approvato il Programma degli ‘Interventi di completamento, recupero e valorizzazione del Palazzo Jadopi con funzioni di porta di rappresentanza della cultura molisana’ per un importo complessivo di 2 milioni 400mila euro. Inoltre, con la medesima D.G.R. n. 96/2018, è stata individuata la Regione Molise quale Soggetto Attuatore per i citati interventi e con Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 è stato fissato al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante. Da ultimo, con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise n. 224 del 16.09.2019 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi programmati”.

Tuttavia, una nuova battuta d’arresto. E, dunque, il pressing sul sindaco di Isernia affinché faccia sentire la voce della città.

