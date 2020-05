Isernia, in arrivo contributi economici per affitti e bollette: il Comune pubblica l’avviso

È possibile fare domanda fino al 26 maggio prossimo. L’assessore Di Perna: “Cerchiamo di sfruttare al meglio tutte le possibilità di aiuto per i cittadini”. Disponibile sul sito dell’Ente anche la graduatoria delle borse lavoro

ISERNIA. Comune di Isernia pronto a sostenere le famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’amministrazione, al fronte dell’istituzione del fondo regionale di solidarietà, si è attivata per assegnare ai cittadini bisognosi un contributo economico finalizzato al pagamento delle utenze e/o dei canoni di locazione dell’abitazione di residenza, con riferimento alle mensilità scadute di marzo, aprile e maggio.

“La concessione del contributo economico – si legge nell’avviso pubblico - avviene fino a concorrenza delle somme disponibili pari a complessivi 142mila 341 euro”. Inoltre, l’amministrazione, d’intesa con la Regione Molise, si riserva di dare prosecuzione al beneficio in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e alla disponibilità di eventuali altre risorse.

Il sostegno economico andrà assegnato al nucleo familiare (la domanda potrà essere presentata da un solo componente dello stesso) e in base ad una graduatoria che terrà conto delle seguenti priorità: 1) nucleo familiare che non dispone, attualmente, di nessuna fonte di sostentamento e che non ha beneficiato dei buoni spesa comunali; 2) nucleo familiare che non dispone, attualmente, di nessuna fonte di sostentamento e che ha beneficiato dei buoni spesa comunali con importo massimo concedibile pari a 800 euro; 3) nucleo familiare che dispone, attualmente, di altra fonte di sostentamento e che non ha già beneficiato dei buoni spesa comunali con importo massimo concedibile pari a 400 euro; 4) nucleo familiare che dispone, attualmente, di altra fonte di sostentamento e che ha già beneficiato dei buoni spesa comunali con importo massimo concedibile pari a 400 euro.

Le domande che presenteranno valori del patrimonio mobiliare superiori a 8mila euro verranno automaticamente escluse. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata delle bollette/fatture scadute e non ancora pagate per utenze domestiche nonché dell’attestazione da parte del soggetto locatore dell’immobile di residenza che certifichi il mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti. L’Amministrazione si riserva di provvedere a verifiche a campione sulle dichiarazioni rese.

L’istanza per l’accesso ai benefici dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 18:00 di martedì 26 Maggio 2020 a mezzo PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; anche attraverso i patronati quali: CAFFEDERDIPENDENTI, PATRONATOLABOR, PATRONATOENCAL-CISAL, PATRONATOEPAS.

Il modulo della richiesta è scaricabile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Isernia.

E’ possibile richiedere informazioni al numero di telefono 0865/449275 dalle ore 10:00 alle 12:00.

La valutazione delle domande, inoltrate al Comune nei modi e termini sopra previsti, sarà effettuata dall’Ufficio delle Politiche Sociali dell’Ente e dagli uffici dell’Ambito Sociale Territoriale sulla base di apposita griglia di punteggi.

Contattato sul punto l’assessore al Welfare Pietro Paolo Di Perna ha commentato: “L’amministrazione ha a cuore tutte le categorie deboli della città. Stiamo, pertanto, cercando di sfruttare al meglio tutte le possibilità che ci vengono date dalla Regione e dal Governo per alleviare le difficoltà dei nostri concittadini. Questa è solo una delle misure messe in campo”. L’assessore ha così comunicato che è disponibile sul sito del Comune anche la graduatoria delle borse lavoro. “Un ulteriore aiuto – ha concluso – Nonostante il periodo siamo riusciti ad assegnare sei borse lavoro della durata di 12 mesi”.

