Sanificazione e sicurezza sul lavoro: 1 milione e mezzo di euro a fondo perduto dalla Regione

Pubblicato l’avviso ‘Io riparto sicuro’: domande dal 4 al 18 giugno. Tutti i dettagli

CAMPOBASSO. È stato pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni a sostegno dell’attuazione di un Piano per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di prodotti e attrezzature per garantire la sicurezza dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L’avviso è finanziato per un importo complessivo pari a 1 milione e mezzo di euro. Il contributo, concedibile a fondo perduto, è rivolto a piccole e medie imprese, nonché liberi professionisti, che hanno subito la chiusura delle attività in relazione alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020.

Sono considerate ammissibili, nell’ambito del progetto, anche le spese sostenute a partire dal 14 aprile 2020, data delle riaperture per alcune delle attività che hanno subito la chiusura, come previsto dal DPCM del 10 aprile 2020. I beneficiari devono presentare la domanda di partecipazione, debitamente compilata, esclusivamente per via telematica tramite la procedura informatica MoSEM messa a disposizione sul sito internet https://mosem.regione.molise.it/mosem utilizzando la modulistica pubblicata. Tale modulistica, unitamente all’avviso, sarà inoltre resa disponibile in una apposita sezione del sito regionale http://moliseineuropa.regione.molise.it. All’interno del sito MoSEM è possibile scaricare il manuale Uuente dove sono riportate le procedure per la registrazione al sistema informatico e per la presentazione della candidatura.

La domanda, pena l'inammissibilità, può essere presentata a partire dalle ore 9 del 4 giugno 2020 e non oltre le ore 18del 19 giugno 2020.

Ulteriori informazioni su:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=l1200158&IdMePubblica=25063&Archivio=

