Coronavirus e l’analisi CoVstat, scende l’indice di contagio: il Molise torna in ‘verde’

L’andamento della situazione stando ai dati forniti dal sistema di monitoraggio della Protezione Civile. Il dato incoraggiante dopo il picco seguito al cluster di Campobasso

CAMPOBASSO. Mentre in diretta tv, stamane, il Ministro Boccia ha auspicato la discesa dell’indice di contagio per il Molise, novità incoraggianti giungono dalla Protezione Civile e dal sistema di monitoraggio 'CoVstat'.

Stando all’analisi dei dati, effettuata con metodologie statistiche e scientifiche, la curva dei contagi da Coronavirus in regione è nuovamente in calo. E il Molise ritorna tra le regioni in 'verde'.

La notizia rimbalza sull’Ansa: l'indice R0 (numero di persone sane potenzialmente contagiate da un individuo infetto) è infatti sceso a 0,72. Lo scorso 14 maggio, a seguito del cluster rom registrato a Campobasso dopo l’ormai famigerato rito funebre del 30 aprile, l'indice R0 era invece schizzato a 1,57, con il Molise divenuto unica regione in controtendenza rispetto al dato nazionale che confermava una fase decrescente dei contagi.

Oggi, dunque, la nuova svolta. Mentre si allentano le misure di contenimento e la regione, come il resto del Paese, tenta la ripartenza.

