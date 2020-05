Coronavirus, 3 nuovi contagi. Positivi un altro Rom e 2 persone rientrate da fuori regione

Su 363 tamponi processati nella giornata di oggi. Intanto c’è un nuovo ricovero nel reparto di Malattie infettive del ‘Cardarelli’, ma i guariti continuano ad aumentare. Oggi 9 in più



CAMPOBASSO. Altri 3 nuovi casi di Coronavirus in Molise, dai 363 tamponi processati oggi. Due i casi a Campobasso, si tratta di un altro componente della comunità Rom del capoluogo e di una persona rientrata in città da altre regioni. Era tornato in Molise da fuori anche il contagiato di Castellino del Biferno.

Il numero totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia è dunque arrivato a 426, di cui 92 nella comunità Rom di Campobasso, con 194 persone attualmente positive. Con il ricovero di un Rom del cluster di Termoli sono 10 attualmente le persone curate al ‘Cardarelli’, 8 a Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva. A questi si aggiungono le 203 persone seguite a domicilio, di cui 184 senza sintomi o con sintomi lievi.

In continuo aumento i guariti, arrivati a 191. Oggi ce ne sono stati 9 in più: 3 di Campobasso, 1 di Termoli, 1 di Ferrazzano, 1 di Pietravairano, 1 di Casalnuovo di Napoli e 2 di San Nicandro Garganico.

