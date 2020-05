Coronavirus, il sorpasso: in Molise più guariti che positivi

Da ieri una significativa inversione di rotta

CAMPOBASSO. Giornata ‘storica’ per certi versi, quella di ieri in Molise per quanto riguarda l’emergenza sanitaria da coronavirus. Il 22 maggio è stato il giorno in cui le due curve tra gli attualmente positivi e i guariti si sono incrociate, con il numero complessivo dei guariti che ha superato i malati.

Lo mostra in maniera efficace il grafico interattivo estrapolato dal report dell’andamento epidemiologico del SARS-CoV-2, un’esplicativa elaborazione grafica e statistica a cura del Servizio di Protezione Civile-Ufficio Centro Funzionale-Previsione e Monitoraggio della Regione Molise, realizzata grazie ai dati forniti da Regione Molise e Asrem, che racconta, in 14 slide molto chiare e accattivanti, una vera e propria ‘storia’ del virus in Molise curata dal dottor Antonio Cardillo, aggiornata in automatico giorno per giorno, e già rilanciata da isNews lo scorso 26 aprile.

Su un totale di 431 contagiati dal Covid-19, attualmente i guariti sono 204, mentre i positivi ammontano a 189. Solo ieri, del resto, si sono registrati ben 13 guariti: 5 a Campobasso, 2 a Termoli e Campolieto e 1 rispettivamente ad Agnone, Carovilli, Ururi e Castelpetroso.

