Da domani test sierologici di massa: in Molise 51 comuni e 5mila persone coinvolte

Arcuri l'ha definita "l'indagine sierologica più massiccia mai realizzata dai sanitari italiani". Impressionanti anche i numeri regionali. E sui tamponi l'obiettivo dichiarato dal commissario straordinario per l'emergenza Covid "è arrivare a 100mila test al giorno per tenere definitvamente sotto controllo la portata del virus"

CAMPOBASSO. L'annuncio, come riporta Rainews, è stato dato dal commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri che in relazione alla necessità di ampliare il numero di tamponi in questa fase ha spiegato che "l' obiettivo è arrivare a 100mila tamponi al giorno".

"Dai dati dell'Iss - ha spiegato Arcuri nel corso della conferenza stampa tenuta nella sede del dipartimento nazionale di Protezione Civile - la curva del contagio sembra non risalire, ma la partita è ancora in corso, dobbiamo restare responsabili e lo dico soprattutto ai giovani. Le misure messe in campo sono decisive, primo tra tutti il distanziamento sociale, e i giovani possono essere più di prima la chiave per darci una mano nell'opera di contenimento". Sul fronte mascherine Arcuri ha annunciato che "la partita è definitivamente risolta. Si trovano ora a 50 centesimi in 20 mila tabaccai". E da giovedì saranno disponibili anche quelle con marchio Coop, sempre allo stesso costo".

Per quanto rigurda i test sierologici, questi partiranno domani e saranno gestiti dal personale della Croce Rossa."E' l'indagine più massiccia mai realizzata dai sanitari italiani - ha spiegato Arcuri - e potremo avere indicazioni per fronteggiare meglio il virus". In Molise sono 51 i comuni individuati per l'effettuazioni dei test per un campione di 5mila persone che si sottoporranno a prelievo ematico. Mentre per quanto riguarda il numero di tamponi l'obiettivo, evidenziato dal commissario Arcuri, è arrivare alla soglia dei 100mila al giorno che gli scienziati hanno giudicato necessaria per tenere sotto controllo la portata del virus.

