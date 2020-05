Classifica governatori: penultimo posto per Toma. Nola affonda: “Sancito il fallimento del governo regionale”

Al primo posto Zaia del Veneto, seguito a ruota da De Luca della Campania. Chiude la lista Fontana della Lombardia. Gli esiti del sondaggio effettuato da Roma 3 e Lab 21, pubblicato da Affari Italiani

CAMPOBASSO. Penultimo posto per Donato Toma nella classifica dei governatori pubblicata in esclusiva da Affari Italiani, sulla scorta di un sondaggio realizzato da ‘Roma 3’ e ‘Lab 21’.

Una rilevazione effettuata tra il 15 e 18 maggio 2020 su un campione rappresentativo della popolazione italiana, che assegna lo scettro al presidente del Veneto Luca Zaia, seguito, anzi tallonato, dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, e poi da Stefano Bonaccini dell’Emilia Romagna. Ultimo posto, invece, per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il gradimento, per ciascuno, è stato però espresso non solo dai residenti nella regione d’appartenenza ma anche dal resto degli italiani. Ed è così che ai primi due posti giungono quei presidenti che, “con le opportune differenze comunicative-gestionali, - si legge - hanno dimostrato più di tutti di essere in servizio dei propri cittadini”. Anche e soprattutto a livello mediatico. Zaia e De Luca sono gli unici che presentano un gradimento di oltre il 70% nella propria regione e di oltre il 50% a livello nazionale.

In fondo alla classifica, dunque, Donato Toma. Questi, insieme a Renzo Testolin della Valle d’Aosta e a Michele Emiliano della Puglia, “nonostante l’elevato livello di conoscenza si regionale che nazionale, - spiega Affari Italiani - sembra segmentare ‘catullianamente’ il proprio l’elettorato”.

A livello interno il governatore del Molise fa registrare una percentuale del 39,2 mentre a livello generale si attesta sul 37,8%.

Peggio soltanto Attilio Fontana, la cui regione Lombardia è stata ‘dilaniata’ dal Coronavirus.

A commentare subito il dato relativo al Molise è il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Vittorio Nola, che non risparmia strali al presidente della Regione. “Colpisce, ma non sorprende, - afferma - la penultima posizione del Molise con Donato Toma. Questi valori, dopo solo due anni dall’insediamento della XII Legislatura, avvenuta a maggio 2018, cristallizzano il fallimento complessivo dell’azione di Governo della Regione Molise, che da tempo sta mostrando tutti i suoi limiti e non solo per l'emergenza sanitaria. Donato Toma ha accentrato ultimamente su di sé un totale di 16 deleghe operative, su settori diversificati!

Evidentemente – incalza Nola - queste scelte non pagano anzi, accentuano i problemi, rallentano le decisioni e non creano le giuste sinergie, né con la tecnocrazia regionale né con le parti sociali e ben che meno con le forze di opposizione che tante volte suggeriscono interventi e linee di azione, puntualmente ignorate o disattese.

I giochi di potere e i perenni riposizionamenti della maggioranza di destra, propri delle campagne elettorali, proseguono imperterriti e si ha notizia anche della nomina di un quinto assessore in quota Lega.

In verità, sarebbe preferibile che dal garage regionale di via Genova, al posto della Ferrari (citata da Toma ad inizio mandato) uscisse un più sobrio trattore, utile a ‘seminare’ con pragmaticità ed efficienza. Il Molise e i molisani – conclude - non possono restare per altri tre lunghi e difficili anni in ostaggio di una classe politica autoreferenziale”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!