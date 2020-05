Coronavirus, zero contagi in Molise: aumenta il numero dei guariti

Il bollettino aggiornato da Asrem e Regione. Il dato incoraggiante al fronte di 89 tamponi processati nelle ultime ore

CAMPOBASSO. Contagi zero in Molise nella prima domenica dall’avvio della nuova fase 2, quella della ripresa dall’emergenza coronavirus.

Al fronte degli 89 tamponi processati dall’Asrem in giornata, nessun caso di positività al Covid-19 è stato registrato, mentre aumenta il numero dei guariti: cinque nelle ultime ore, per un totale di 214. Si tratta di due pazienti di Campobasso, due di Belmonte del Sannio e uno di Poggio Sannita. Figuravano tra gli isolati a domicilio il cui dato complessivo scende 170.

Stabili i ricoveri al Cardarelli di Campobasso: sono 8, di cui 6 in Malattie Infettive e 2 in Terapia intensiva. I soggetti in isolamento sono 315.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati così effettuati 13.315 tamponi: 432 i casi complessivi di Coronavirus riscontrati, ma le persone attualmente infette sono 178.

