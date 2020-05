Viabilità, bretella di Ceppagna: la Cgil suona la sveglia alla politica

Il sindacato evidenzia la necessità di una grande alleanza tra le parti sociali per sollecitare e favorire una svolta sugli investimenti pubblici e privati, in particolare per le infrastrutture



VENAFRO. Pesanti e prevedibili le conseguenze socioeconomiche del lockdown. A evidenziarle è la Cgil Molise che suona la sveglia alla politica per cercare di invertire il trend negativo in atto, facendo un’analisi di quanto sta accadendo in Italia.

“La spesa per gli investimenti pubblici – evidenzia il sindacato - è ormai marginalizzata, scesa dal 3,5% del Pil del 1981 fino all’1,4% del 2017, mentre il sistema delle opere pubbliche continua a essere bloccato da veti incrociati della politica, ricorsi, sprechi, sub -appalti scandalosi: di 37 grandi opere strategiche programmate negli ultimi 15 anni sono solo 11 quelle arrivate al traguardo. Si avverte, ora più che mai, l’esigenza di una grande ‘alleanza’ tra le parti sociali per sollecitare e favorire una svolta sugli investimenti pubblici e privati, in particolare per le infrastrutture, nel nostro paese.

Una delle opere pubbliche, nell’area del venafrano, il cui iter potrebbe concludersi rapidamente, essendo il suo progetto già definitivo e con tutti i pareri già acquisiti, è la bretella Anas di Ceppagna. Pertanto – evidenzia Leopoldo Di Filippo (Dipartimento Infrastrutture, Sicurezza e Territorio) -, se la politica vuole davvero esercitare il suo ruolo sociale in questa fase così critica, ha l’occasione per farlo, facendo ripartire l’economia in un’area, quella del venafrano, già ante Covid fortemente penalizzata dalla mancanza di serie politiche industriali e di sviluppo, consentendo di restituire dignità, salubrità e sicurezza a tutta la cittadinanza che quotidianamente è attraversata da una mole imponente di traffico pesante”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!