Il sole riduce il Coronavirus del 26%: ricerca svolta in Lombardia in corso ora in Molise

A realizzarla il gruppo di esperti sul rischio climatico della Società italiana di Geologia ambientale

CAMPOBASSO. Il sole fa scemare il Coronavirus del 26%, ma il rischio di contagio resta, perché sia il clima caldo che quello primaverile non incidono in maniera significativa sull’involuzione della pandemia.

E’ quello che ha dichiarato Massimiliano Fazzin, climatologo dell'Università di Camerino e coordinatore del gruppo di esperti sul ‘rischio climatico’ della Società Italiana di Geologia ambientale (Sigea) che, in piena fase acuta dell'epidemia, ha coordinato tre aree di emergenza in Lombardia. E che ha guidato il team multidisciplinare accademico formato da importanti esperti della Bicocca di Milano, Roma Tre, Università di Chieti-Pescara e Università di Camerino, in una ricerca che ha messo in relazione l'andamento della pandemia da Covid-19 con le variazioni climatiche.

Ricerca svolta nelle province di Lodi, Bergamo e Brescia tra il 20 febbraio e il 20 aprile e che ora è in corso anche in Molise e Basilicata, mentre sta per essere pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica ‘Science of the total Environment’.

"L'interazione statistica tra pandemia e ambiente fisico – ha precisato Fazzin - sarebbe con molta probabilità da ricercare con la densità di popolazione e soprattutto con la densità di attività del terziario, particolarmente diffuso nelle aree a maggiore evoluzione pandemica della regione e nel modo di socializzare. Dunque il virus in estate scemerà, ma bisognerà stare attenti”.

Quindi il chiarimento. “Non è escluso che possa ulteriormente scemare oltre i 27 gradi, ma siamo in un campo minato, nuovo e per questo stiamo continuando la ricerca".

