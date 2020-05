Manutenzione dell’acquedotto molisano, Molise Acque pronta ad assumere i vincitori del concorso 2018

Una procedura ferma fino ad oggi, con l’azienda che ha fatto ricorso al reclutamento di personale attraverso le agenzie interinali. Ora la possibile svolta per 50 persone, l’auspicio della Cisl Fp che chiede contratti a tempo pieno e indeterminato

CAMPOBASSO. Si va verso l’assunzione dei lavoratori in graduatoria dal concorso espletato nel 2018 da Molise Acque.

L’annuncio della Cisl Fp, che ha seguito la questione e che chiede ora garanzie per gli aventi diritto. L'Azienda – si legge in una nota del sindacato - ha la necessità di assumere 50 lavoratori per la manutenzione dell'acquedotto molisano. Nonostante nel 2018 abbia bandito ed espletato un concorso per l'assunzione delle 50 unità per 36 mesi a 18 ore settimanali, Molise Acque ha fino ad oggi provveduto al reclutamento di personale tramite agenzie interinali.

Ma, dal mese di marzo di quest'anno, l'Azienda avrebbe deciso di attingere alla graduatoria stilata due anni fa, procedendo a convocare le Organizzazioni sindacali al fine di stipulare con un “accordo” per l’assunzione delle 50 persone.

Ed ecco che la Cisl incalza: si dichiara “favorevole alle assunzioni, ma a tempo pieno ed indeterminato, in quanto, la maggior parte di quei lavoratori, che ormai lavorano con quell'Azienda con contratti di precariato da oltre 10 anni, hanno acquisito il diritto ad essere assunti a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi del Decreto Dignità”.

Ora si attende l’esito di un referendum ad hoc proprio tra i lavoratori interessati, deciso dopo l’ultimo confronto tra le parti.

