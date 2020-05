Covid hospital al Vietri: dal Consiglio comunale di Larino approvazione unanime della proposta Giustini

L’assise frentana all’unanimità ha dato pieno sostegno al progetto del generale, attraverso l’approvazione di un documento che sarà ora inviato al Ministro Speranza

LARINO. Il consiglio comunale frentano, riunitosi ieri in seduta monotematica per discutere di sanità, si è espresso con parere unanime a sostegno della proposta di destinazione del Vietri a Covid hospital e a Centro interregionale per la cura delle malattie infettive. Dall'amministrazione Puchetti è arrivato il pieno appoggio al progetto, tuttora al vaglio del Ministero della Salute, presentato dal commissario ad acta Angelo Giustini e in attesa del via libera e soprattutto della copertura finanziaria prevista nell’ambito del decreto liquidità.

L’assise civica ha accolto quindi favorevolmente la proposta del commissario, con l’auspicio che venga compiuta “una valutazione attenta, con accoglimento favorevole della stessa perché ritenuta pertinente al conseguimento degli obiettivi qualitativamente rilevanti per la salute pubblica”. La proposta di destinare il Vietri a Covid hospital ed a centro per le malattie infettive era stata già approvata nelle scorse settimane dal consiglio regionale e dall'unità di crisi per l'emergenza in Molise.

Il documento sarà inviato al Ministro della Salute Roberto Speranza, al presidente della giunta regionale Donato Toma, al commissario ad acta, al sub commissario Ida Grossi e al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

