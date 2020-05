Ordinanza anti-bivacchi, il sindaco difende il provvedimento: “Misure così nelle città d’arte”

Altro che illegittimo. Il primo cittadino di Isernia spiega la ratio delle scelte adottate in ordine al decoro urbano, alla tutela della salute pubblica e alla salvaguardia del patrimonio. Poi l’assessore Chiacchiari illustra quanto fatto: appaltate 12 opere e 9 cantieri già sono aperti

ISERNIA. Incalzato dalle opposizioni, in particolare dalla consigliera Rita Formichelli, in merito alla liceità dell’ordinanza con cui si vieta di consumare in strada cibi e bevande nel centro storico di Isernia, se non negli spazi regolarmente occupati dai locali, il sindaco Giacomo d’Apollonio spiega, in conferenza stampa a palazzo San Francesco, la ratio del suo provvedimento e ne difende i contenuti: “Altro che illegittima. È un’ordinanza che generalmente si fa nelle grandi città d’arte”. Poi aggiunge: “Si tratta di una misura che va in tre direzioni, quella della salvaguardia della salute pubblica, quella della garanzia del decorso urbano e quella della tutela del patrimonio storico-artistico e culturale della città. E non è poco”.

A fare da eco al sindaco, specie per quanto attiene il decoro urbano e gli interventi di manutenzione in città, dal momento che la accuse rivolte all’amministrazione riguardano la presunta incuria e la sporcizia del centro abitato, è l’assessore al ramo Domenico Chiacchiari.

Questi evidenzia: “Solo per il decoro urbano sono aperti 9 cantieri e sono stati stanziati 140mila euro di fondi comunali. Chiaramente tutto si è fermato a causa del Covid, ma ora si riparte”. E insiste: “Sono stati installati ben 111 cestini, già prima di questo increscioso episodio di degrado nel centro storico. E proprio in riferimento al centro storico, è stata appaltata a dicembre scorso, per 40mila euro, la manutenzione di tutte le piazze ivi esistenti. Sono stati posti in essere anche piccoli interventi, che non si facevano da trent’anni, come la riverniciatura delle ringhiere dell’area stazione, oppure il ripristino delle pompe della fontana di San Francesco a Padre Giacinto. Inoltre, abbiamo siglato due ‘Accordi quadro’ sulla viabilità, con impegni di spesa a monte, per poter intervenire tempestivamente in caso di necessità. Alle accuse – ha concluso Chiacchiari – rispondiamo con i fatti”.

Alessandra Decini

