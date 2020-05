Tac e Risonanza, inaugurati i nuovi macchinari. Toma: rivedremo la rete ospedaliera del Molise

Le parole del governatore, che nella conferenza stampa al ‘Cardarelli’, ha anche parlato della cartella di 86 milioni di euro che fa aumentare il deficit sanitario e della possibile realizzazione di un padiglione aggiuntivo, per nuovi posti di Terapia intensiva

di CARMEN SEPEDE



CAMPOBASSO. Nuova Risonanza magnetica e nuova Tac all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. “Macchinari all’avanguardia, per quello che non è certo tra gli ultimi ospedali italiani e che vuole tornare ad essere un grande ospedale”, ha detto il governatore del Molise Donato Toma, nella conferenza stampa di inaugurazione degli strumenti di diagnostica, a cui erano presenti anche il sottosegretario Quintino Pallante e i vertici dell’Asrem: il direttore generale Oreste Florenzano, il direttore sanitario Maria Virginia Scafarto e il direttore del Dipartimento del Servizi, Roberto Camperchioli.

Costo della apparecchiature 2 milioni e 500mila euro, spalmati su 8 anni, per la Risonanza e 400mila euro per ogni Tac, di cui oltre che il Cardarelli sono stati dotati anche gli ospedali di Isernia e Termoli.

“In questi mesi di pandemia – ha detto Toma – ho avuto modo di testare la grande professionalità e dedizione di medici, infermieri e sanitari. Il fattore umano cioè, che è fondamentale per una buona sanità, ma che non basta, perché servono anche macchinari tecnicamente avanzati”.

Uno spunto per parlare della gestione dell’emergenza Coronavirus. “Prendo colpi da tutte le parti – le parole del governatore – e allora mi prendo anche qualche libertà, per rispondere alle tante Cassandre della politica, che due mesi fa avevano detto che avremmo avuto le Terapie intensive stracolme di pazienti e il Molise pieno di malati. E’ evidente che così non è stato”.

IL PADIGLIONE DI TERAPIA INTESIVA. Da qui al passaggio sulla possibile realizzazione di un padiglione o ‘modulo’ aggiuntivo da realizzare al ‘Cardarelli’ per avere 6 nuovi posti di Terapia intensiva. “Non si tratterà di un ospedale da campo, ma di un modulo in più come quello realizzato allo ‘Spallanzani’ e in altri ospedali italiani, visto che il piano prevede per il Molise la garanzia di 45-50 posti di Terapia intensiva.

(Seguono aggiornamenti)

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale



isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!