Matteo Salvini giovedì in Molise: prima tappa in Italia dopo la riapertura delle ‘frontiere’

Nell’ambito del suo nuovo tour in vista delle Regionali 2020. L’incontro con i suoi sostenitori e il colloquio con il governatore Donato Toma, dopo il rimpasto di Giunta che ha posto la Lega fuori dall’esecutivo



CAMPOBASSO. Matteo Salvini riparte dal Molise. Il leader della Lega sarà in regione giovedì 4 giugno, il giorno successivo alla riapertura delle ‘frontiere’ regionali, chiuse per quasi tre mesi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Quella del Molise – il programma preciso della visita è in via di definizione, ma la data è stata confermata – è la prima tappa del nuovo tour di Salvini in Italia, in vista delle Regionali 2020. Un ritorno in Molise a un anno di distanza alla sua visita a Campobasso, per sostenere la candidata sindaco della Lega Maria Domenica D’Alessandro.

Una tappa che Salvini ha voluto anche per avere un colloquio diretto con il governatore Donato Toma, dopo il rimpasto di Giunta che si è concluso con la riduzione da 5 a 4 dell’organigramma di Governo e con la Lega fuori dall’esecutivo.

“Il partito non è al momento rappresentato in Consiglio e al momento non posso garantire la presenza della Lega in Giunta”, le parole del governatore. Che avrebbe voluto rinviare la chiusura della questione al turn-over di metà legislatura, previsto per novembre, quando si rimetterà in discussione anche la poltrona di presidente del Consiglio. Ma che in queste settimane ha però subito il pressing del Carroccio. In Molise e da Roma. Con i vertici locali e con quelli nazionali. A partire da Matteo Salvini. Che giovedì vedrà Toma prima di incontrare i suoi sostenitori. Rispettando, ovviamente, le regole del distanziamento sociale.

C.S.

