Festa della Repubblica, consegnate le onorificenze ai dieci nuovi Cavalieri del Molise

Nella cerimonia che si è svolta oggi nella Prefettura di Campobasso

CAMPOBASSO. Grande emozione ed orgoglio per i dieci nuovi Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Le importanti onorificenze sono state consegnate oggi, in occasione della celebrazioni per il 74esimo anniversario della Fondazione della Repubblica italiana.

A consegnare i riconoscimenti il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico e il sindaco Roberto Gravina, che hanno premiato Andrea Bolognesi, Vincenzo Cimino, Giuseppe Di Nonno, Giorgio Felici, Emanuele Gaeta, Biagio Galletta, Giuditta Lembo, Carlo Petti, Michele Carmine Tartaglia e Lino Tomizzi.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!