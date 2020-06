Coronavirus, la tregua continua: quinto giorno senza contagi. Calano i ricoveri e aumentano i guariti

Su 172 tamponi processati nella giornata di oggi. Tra poche ore il via libera agli spostamenti tra regioni



CAMPOBASSO. Quinto giorno senza contagi da Coronavirus in Molise, su 172 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un andamento positivo, confermato a poche ore dalla riapertura delle ‘frontiere’ interne e alla ripresa degli spostamenti tra regioni.

Gli infetti in Molise dall’inizio dell’epidemia restano 436, con 130 attualmente positivi. Con la dimissione di un Rom della Comunità di Campobasso si sono ridotti a 4 i ricoveri all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso: 2 in Malattie infettive e 2 in Terapia intensiva. A questi si aggiungono i 144 pazienti positivi isolati a domicilio, di cui 126 asintomatici o con sintomi lievi.

I morti sono 22, mentre i guariti sono arrivati a 266. Gli ultimi 2 nella giornata di oggi: 1 a Ripalimosani e 1 a Petrella Tifernina. Diminuite anche le persone in isolamento, attualmente 174.

