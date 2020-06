Forum e comitati si mobilitano per il Covid Hospital al Vietri: indetta una manifestazione

L'iniziativa si terrà sabato alle ore 18 nel piazzale antistante il nosocomio frentano. I promotori sono il Comitato Basso Molise per il Bene Comune, il Comitato Civico Frentano e il Forum in difesa della sanità pubblica, decisi a dare il loro supporto al progetto del Commissario ad acta Angelo Giustini di destinare l’attuale ospedale di comunità a centro interregionale per la cura delle malattie infettive, su cui si attende ancora il parere del Ministro alla Salute Speranza

LARINO. Sono decisi a tutto e per questo, nonostante il permanere del divieto di assembramenti, hanno indetto una mobilitazione in programma sabato alle ore 18 nel piazzale antistante il Vietri, la struttura che nei piani del commissario ad acta Giustini dovrebbe diventare Covid Hospital e nel medio-lungo periodo un vero e proprio Centro di ricerca e cura per le malattie infettive a carattere extra-regionale.

La mobilitazione per la riattivazione del Vietri parte dall’iniziativa congiunta del Comitato Basso Molise per il Bene Comune e del Comitato Civico Frentano.

Con loro ci sarà anche il Forum per la sanità pubblica e di qualità. Una voce comune contro il piano del governatore Toma e del direttore generale dell’Asrem Florenzano di continuare a puntare sull’ospedale Cardarelli come Hub misto per pazienti Covid e non Covid e di destinare le risorse aggiuntive provenienti dal governo centrale per costruire una torre adiacente al presidio ospedaliero, da dedicare interamente a pazienti Covid.

Un progetto quest'ultimo contro il quale da più parti si sono levate voci contrarie e che rischia di alimentare la preoccupazione degli stessi operatori sanitari che lavorano all’interno del Cardarelli. Nei giorni scorsi anche il consiglio comunale di Campobasso ha preso una posizione politica molto forte, approvando con ampia maggioranza un emendamento presentato dal PD, prima firmataria la consigliera Alessandra Salvatore, con il quale si chiede al governo regionale di individuare un centro Covid alternativo al Cardarelli.

