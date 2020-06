Il Sindaco di Larino scrive al Commissario Arcuri: "Il Vietri è idoneo a trattare pazienti Covid"

Al vertice straordinario per l'emergenza, il Primo cittadino frentano ha assicurato che il nosocomio è idoneo e pronto ad ospitare un centro specializzato per il trattamento di pazienti Covid . Puchetti sostiene che sia questa l'unica soluzione fattibile per potenziare la rete ospedaliera regionale in funzione di una seconda ondata di contagi

LARINO. A pochi giorni dalla manifestazione che il Forum regionale per la sanità pubblica, il Comitato "Basso Molise per il Bene Comune" e il "Comitato Civico Fentano" hanno indetto per sabato pomeriggio nell'area antistante il Vietri, il Sindaco Pino Puchetti ha nuovamente preso carta e penna e ha scritto una nota indirizzata al Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Intento del primo cittadino è dimostrare che il nosocomio frentano, oggi Ospedale ddi Comunità, ha tutti i requisiti per poter ospitare un Centro Covid, liberando il sistema sanitario e in particolar modo il Cardarelli di Campobasso dall'incombenza di dover trattare casi Covid e non Covid, che in questi mesi hanno penalizzato la struttura e costretto numerosi pazienti affetti da altre patologie a rinunciare a curarsi.

"Allo stato attuale - esordisce Puchetti nella nota trasmessa al commissario Arcuri - i pazienti covid-19 del Molise vengono ricoverati presso l’Hub Cardarelli di Campobasso, con percorsi separati dai pazienti non-covid; L’utilizzo di un’unica struttura destinata ad entrambe le attività ha generato delle problematiche organizzative in Molise, come in tutta Italia, tra l’altro, evidenziate nella circolare del Ministero della Salute del 4 marzo scorso con la quale si sottolinea che l’ospedale misto risulta ingestibile e fortemente penalizzante per tutte le altre attività di cura dei pazienti e per il personale ospedaliero";

"Alla luce di tale problematica, il 19 marzo scorso - spiega il sindaco - ho avanzato una proposta, sottoscritta da oltre 100 sindaci molisani, a sostegno della distinzione tra strutture ospedaliere ad attività Covid-19 e strutture destinate ad attività ordinarie di pronta emergenza".

Successivamente Il consiglio regionale ha approvato una mozione che impegna il Presidente Toma, in qualità di commissario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, ad attivarsi, tra l’altro, affinché l‘ospedale di Larino venga destinato ad attività Covid-19 organizzando un laboratorio di biologia molecolare, e reparti di terapia intensiva e di malattie infettive.

Il commissario ad acta Giustini, con nota inviata ai vertici Asrem lo scorso 5 maggio, ha proposto un progetto operativo per la realizzazione di un Istituto e/o dipartimento regionale ed interregionale di malattie infettive o diffusive (Emergenza Covid-19) presso il presidio sanitario Vietri di Larino"; a cio si aggiunge la comunicazione inoltrata l'11 maggio dallo stesso Giustini al Ministro della Salute Speranza, con quale si chiede di istituire il centro Covid al Vietri.

Al Ministro della Salute si è rivolto anche il Sindaco di Campobasso Gravina, che ha evidenziato la condizione di grave difficoltà che vive l’ospedale Cardarelli a causa della presenza di attività covid e non covid;



"Tali criticità - ricorda Puchetti - sono state segnalate con nota a firma di tutti i primari del presidio ospedaliero di Campobasso, i quali hanno evidenziato i potenziali rischi d’inquinamento di pazienti non-covid con quelli affetti dal covid, nonché la presenza di un unico reparto di rianimazione utilizzato per pazienti Covid con conseguente impossibilità di destinarlo ai pazienti con altre patologie".

"Il consiglio Comunale di Larino - ricorda ancora il primo cittadino frentano - lo scorso 27 maggio all’unanimità, ha accolto la proposta del Commissario ad acta della sanità di destinare la struttura del Vietri di Larino a centro Covid-19 e successivamente a centro regionale e interregionale per la cura delle malattie infettive:" Esattamente due giorni dopo il consiglio comunale di Campobasso ha deliberato il ripristino delle prestazioni sanitarie ordinarie presso l’ospedale Hub del Cardarelli di Campobasso e l’individuazione di una struttura covid separata".

A tutto questo Puchetti aggiunge che l'attuale ospedale di comunità di Larino è a tutti gli effetti una struttura moderna, di recente costruzione e ad elevati standard di sicurezza tale da ritenersi funzionale per la finalità di centro COVID-19; ha una ubicazione geografica favorevole; ha una superficie di oltre 3000 mq, di cui solo un terzo utilizzata per posti letto di RSA, Riabilitazione e UDI; ha già una presenza di circa 150 posti letto dotati di ossigenoterapia e aspiratori predisposti;possiede sei sale operatorie di cui una funzionante; disponde dei servizi di radiologia in assenza di TAC; punto prelievi; ambulatori di cardiologia, di endoscopia, per le ulcere, di chirurgia e oculistica; poliambulatorio specialistico; centro antidiabetico; dialisi; è divisda in ale disponibili per oltre 1000 mq ciascuno, che a loro volta sono ulteriormente divisibili in 3 moduli autonomi e possiede un ingresso separato dalle attività erogate dall’ ospedale di comunità; dispone di una camera iperbarica, di riferimento interregionale, che alla luce delle ultime ricerche, in assenza di vaccino, rappresenta attraverso l’ossigenoterapia iperbarica una valida cura per contrastare il virus covid-19.

Elementi che secondo il sidnaco di Larino confemrano che "la struttura del Vietri è idonea e coerente alle linee di indirizzo predisposte dal Ministero della Salute".