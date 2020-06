Covid Hospital al Vietri, Italo Testa: "Battaglia decisiva per tutto il Molise"

Lucidità, coraggio e determinazione sono doti che lo hanno sempre contraddistinto. Anche stavolta il presidente del Forum in difesa della sanità pubblica non ha esitato a confermare il suo personale impegno nell'organizzazione del sit-in, previsto sabato a Larino, per l'attivazione del Centro Covid regionale al Vietri. In questa intervista ribadisce le ragioni della protesta e riferendosi alle dichiarazioni rilasciate ieri a isNews dal presidente del comitato Pro-Cardarelli, ha detto: “Spiace constatare che la sua posizione sia pressochè identica a quella di Toma e Florenzano ma noi andiamo avanti, consapevoli di lottare per l’interese generale dei cittadini molisani"

Davide Vitiello

CAMPOBASSO. Nell’imminenza della manifestazione in programma sabato a Larino per sostenere la proposta del Covid Hospital regionale da realizzare al Vietri, Italo Testa, Presidente del Forum in difesa della sanità pubblica e di qualità, ha parlato alla nostra testata per compiere una operazione chiarezza anche a seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del comitato Pro-Cardarelli Tommasino Iocca, che ha annunciato di non condividere la protesta indetta dal Forum e dagli altri comitati promotori.

“Innanzitutto – ha esordito Testa – preciso che la manifestazione è motivata esclusivamente dalla volontà di rivendicare l’attivazione di un Ospedale Covid regionale. Non ci sono mai interessate istanze localistiche ma ci sta a cuore la battaglia complessiva per un sistema sanitario pubblico e di qualità in grado di tutelare la salute dei cittadini, battaglia che deve necessariamente vederci tutti uniti.

L’attuale pandemia ha insegnato che è stato un errore strategico e irripetibile il fatto di aver aperto ai pazienti covid gravi gli ospedali per acuti, perchè questo ha avuto conseguenze sulle persone ricoverate per altre patologie che si sono contagiate o hanno rischiato di contagiarsi, fino ad arrivare alla fase più critica quando è stato addirittura negato l’accesso negli ospedali e negli ambulatori ai pazienti non covid, ad eccezione dei i casi di reale urgenza certificata. Senza contare - ha aggiunto - il dramma delle liste di attesa per i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali che anche in Molise hanno subito una notevole espansione, finendo con l’indurre sempre più cittadini a rinunciare a curarsi".

"Oggi - ha osservato il numero uno del Forum - nella eventualità di una seconda ondata di contagi, peraltro prevista dai virologi, abbiamo un’opportunità: il governo nazionale ha stabilito che in ogni regione debba essere creata almeno una struttura dedicata alla cura delle patologie legate al coronavirus.

E’ evidente - ha spiegato - che la soluzione non può essere rappresentata da fantomatiche “torri covid” o “ospedali da campo” nell’area del Cardarelli, ma deve essere individuata in una struttura decentrata dal capoluogo e pronta ad ospitare un centro Covid di riferimento interregionale e si chiama ospedale Vietri ".

Su questa linea, portata avanti dal commissario ad acta Angelo Giustini, si sono già espressi favorevolmente nelle ultime settimane sia il consiglio regionale che numerosi sindaci molisani. Gli unici - ha aggiunto ancora Testa - che continuano a percorrere una direzione opposta sono il governatore Toma e il direttore generale dell’Asrem Florenzano. Probabilmente il motivo per cui costoro hanno rappresentato una serie di ipotesi alternative al Covid Hospital regionale a Larino, risiede in interessi che nulla hanno a che vedere con l’unico fondamentale interesse in gioco: la tutela del diritto alla salute dei molisani".

Il presidente del Forum ha giudicato “preoccupante” anche il silenzio dei parlamentari molisani. “Non riusciamo a comprendere le ragioni per le quali – ha confessato Testa - i deputati e senatori del Movimento 5Stelle continuano a non proferire parola su un argomento così importante mentre da parte del viceministro Pierpaolo Sileri, che proviene dalla loro stessa forza politica, si è registrata più di un’apertura rispetto alla proposta del commissario ad acta, che noi sosteniamo. “Se non sono d’accordo con il progetto del Covid Hospital al Vietri, lo dicano chiaramente” .

Il presidente del Forum è tornato anche a ribadire la centralità dello slogan lanciato sin dall’inizio dall’associazione nata per fare sintesi tra le diverse istanze manifestate dai comitati e dalle realtà territoriali sorte in difesa dalla sanità pubblica: “La salute non è una merce” … Questo per ribadire ancora una volta che di fronte a un diritto fondamentale non ci sono ragioni economiche che tengano; un concetto quest’ultimo evidenziato a chiare lettere in una lettera pubblicata questa mattina in risposta al presidente del Pro-Cardarelli: “Non è scritto da nessuna parte che in una regione con debito sanitario i cittadini debbano soccombere per una pandemia o per altre patologie”.

Per questo, ha concluso Italo Testa, “il Forum ha sostenuto e ha richiesto insieme al commissario Giustini l’azzeramento del debito sanitario da oltre 100 milioni di euro; un macigno cresciuto nel corso delle gestioni commissariali che si sono succedute negli anni e che nulla hanno fatto per superare questa fase drammatica che ricade esclusivamente sui cittadini.”

