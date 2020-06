Soldi a fondo perduto per le imprese, la Regione modifica il bando ma non cambia l’avviso

Imprenditori spaesati e ancora impegnati nella corsa all’ottenimento della firma digitale che però non serve più

CAMPOBASSO/ISERNIA. Per facilitare l’accesso al bando destinato alle piccole e medie imprese per l’ottenimento di finanziamenti a fondo perduto, quale parziale ristoro dalla crisi determinata dall’emergenza Covid, la Regione Molise modifica l’avviso emanato, eliminando l’obbligatorietà della firma digitale. Tuttavia, sul proprio sito istituzionale ufficiale resta pubblicata, ad oggi, la vecchia versione del bando (clicca qui), per un corto circuito tutto a scapito degli imprenditori interessati all’accesso ai fondi.

Nello specifico, con determina numero 61 del 30 maggio 2020 del direttore del I Dipartimento Regionale, è stato modificato l’articolo 9 del bando avente ad oggetto: Por Fesr Fse Molise 2014/2020 – Asse 3 avviso "Sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle Pmi sospese o con grave calo del fatturato", approvato con determinazione dell'autorità di gestione numero 57 del 28/05/2020. Revisione, come su anticipato, atta ad eliminare l’obbligo di firma digitale. Pertanto, la domanda può essere firmata anche con firma autografa, scannerizzata e allegata. Le domande potranno così essere precaricate sulla piattaforma Mosem a partire da domani, 5 giugno, e inviate a partire dal 12 giugno alle ore 10:00.

Il contributo potrà essere richiesto dalle imprese e professionisti con fatturato inferiore ai duecentomila euro nei seguenti casi e limiti:

a. Massimo 10 mila euro per le imprese le cui attività siano state sospese in forza dei provvedimenti emergenziali nazionali;

b. Massimo 5 mila euro per le imprese che sebbene non soggette a sospensione hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 30%.

Il problema è, dunque, che sul sito dell’ente Regione campeggiano sia il vecchio avviso che il testo della determina contenente la modifica. E l’imprenditore dinanzi a due diverse informazioni potrebbe cadere in confusione. E continuare, come pare stia accadendo, ad affollare le sedi delle Camere di Commercio per ottenere il dispositivo di firma digitale (che ha pure un costo), in tempo utile per partecipare al bando. Il timore di un’esclusione per cavilli simili è troppo grande da poter correre il rischio.

