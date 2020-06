Covid Hospital al Vietri: il Ministero ha autorizzato il progetto. Pochi giorni per chiudere la partita

Entro il 17 giugno Asrem e struttura commissariale devono inoltrare al dicastero della salute lo studio di fattibilità inerente l’attivazione del Centro Covid a Larino. E’ quanto prevede una circolare emanata dalla struttura ministeriale lo scorso 29 maggio. Il problema è capire chi dovrà materialmente provvedere alla stesura della relazione, perchè anche su questo si registra confusione, mentre il tempo scorre e il progetto rischia di naufragare definitivamente

Davide Vitiello

CAMPOBASSO-LARINO. La notizia è stata resa nota ieri dal segretario regionale del Partito Democratico, Vittorino Facciolla. Il commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini ha avuto pieno mandato dal Ministero della Salute per la redazione del progetto di fattibilità, inerente l’attivazione del Covid Hospital al Vietri di Larino, da inoltrate alla struttura ministeriale entro e non oltre il 17 giugno, per la successiva valutazione e approvazione.

Chi si occuperà materialmente della stesura del progetto? E’ qui che sorge il vero problema.

Giustini ha affidato formale incarico esplorativo al direttore del distretto sanitario di Termoli Giovanni Giorgetta, specificando che lo stesso potrà avvalersi dell’ausilio di figure tecniche di sua fiducia.

Nella nota trasmessa da Giustini al dirigente dell’Asrem, e per conoscenza ai vertici dell’azienda sanitaria e al governatore Toma, è anche specificato che all’atto di elaborazione del progetto, occorre evidenziare l’importanza della presenza al Vietri del Centro Iperbarico, “stante – scrive il commissario – gli eccellenti risultati di tale apparato salva-vita (raggiunti negli Usa e in Svezia) attestati oggi in Italia presso il Centro Iperbarico di Ravenna, nei confronti dei pazienti Covid gravi assistiti in terapia intensiva”.

Alla nota del commissario hanno risposto congiuntamente il direttore sanitario Virginia Scafarto e il direttore generale Asrem Oreste Florenzano, i quali hanno specificato che “le funzioni di gestione complessiva dell’azienda e le relazioni istituzionali esterne fanno capo al direttore generale dell’Asrem”, pertanto, secondo Scafarto e Florenzano, il commissario ad acta si sarebbe “impropriamente rivolto” al direttore del distretto che in alcun modo “potrà procedere alla realizzazione della progettazione di un ospedale Covid”.

Dunque tutto in sospeso al momento mentre la data del 17 giugno, termine ultimo per l’invio dello studio di fattibilità sul Covid Hospital, è sempre più vicina.

Il timore, avanzato ieri dal segretario regionale del PD Facciolla, è che si stia volutamente perdendo tempo pur di far naufragare il progetto e con esso la speranza riposta dalla stragrande maggioranza dei molisani, unitamente a sindaci, comitati e associazioni, che in regione possa nascere un Centro Covid specializzato, e alternativo al Cardarelli, in previsione di una seconda ondata di contagi, peraltro prevista da esperti e scienziati. Non è da esludere nemmeno che il direttore generale dell'Asrem Florenzano e il governatore Toma stiano lavorando a un progetto diverso e teso a potenziatre l'Hub Covid del presidio ospedaliero di Campobasso; il tutto all'oscuro del consiglio regionale che dopo aver approvato ad aprile scorso la proposta di attivare il Centro Covid a Larino, non è stato di fatto più coinvolto.

In definitiva il Molise rischierebbe ancora una volta di perdere un’opportunità propizia a causa di interessi particolari che, come ha dichiarato Italo Testa nell’intervista pubblicata ieri su questo sito, nulla hanno a che vedere con la tutela della salute dei cittadini.

