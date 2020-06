Coronavirus, prosegue il trend: niente nuovi contagi in Molise. Processati 241 tamponi

Sono 121 i pazienti Covid ancora positivi. Solo 2 le persone ricoverate all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, entrambe in Terapia intensiva

CAMPOBASSO. Niente nuovi contagi da Coronavirus in Molise nelle ultime 24 ore, dai 241 tamponi processati nella giornata di oggi. Gli infetti in Molise restano 436, con 121 casi attualmente positivi e per un totale di 15809 tamponi effettuati in regione dall’inizio dell’epidemia.

Reparto di Malattie infettive attualmente vuoto, con soli 2 ricoveri nella Terapia intensiva dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso e 138 pazienti seguiti a domicilio, di cui 119 asintomatici.

I pazienti guariti sono invece 273, i morti 23. L’ultimo caso nella giornata di ieri, quello di una 91enne di Agnone. Diminuite anche le persone in isolamento, attualmente 162.

