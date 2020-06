Sciopero della scuola, allarme dei sindacati: il nuovo anno in Molise con 700 precari

- lTra docenti e personale Ata. Chiesti interventi per garantire la sicurezza, nel rispetto delle esigenze degli studenti e del personale

CAMPOBASSO. I sindacati lanciano l’allarme. Senza adeguati interventi il nuovo anno scolastico ripartirà con una scuola più precaria (oltre 700 tra docenti e Ata) e insicura. E’ quello che hanno evidenziato i sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola rua, Snals Confsal e Gilda Unams, che hanno proclamato per lunedì 8 giugno una giornata di sciopero di tutto il personale docente, Ata dell’Area della dirigenza del comparto Istruzione e ricerca. Previsto un presidio a Campobasso, a partire dalle 10 in piazza Prefettura, rispettando tutte le garanzie di sicurezza.

“Rivendichiamo un piano straordinario di investimenti - le loro richieste - per rendere possibile la ripresa in condizioni di sicurezza delle attività scolastiche in presenza. Occorrono adeguate risorse economiche, per consentire un necessario potenziamento degli organici, per ridurre il numero degli alunni per classe, rispettare il tetto dei 20 alunni, assicurare funzionalità alle segreterie scolastiche, garantendo il rispetto rigoroso delle misure di sicurezza e anti contagio".

Tra le richieste dei sindacati anche quelle di assumere fin da settembre a tempo indeterminato, attingendo dalla graduatoria per soli titoli del personale con almeno tre anni di servizio e di rinnovare le graduatorie provinciali, con procedura on line entro il mese di agosto.

“Il personale della scuola - hanno concluso i sindacati - ha dato in questi mesi una grande prova di responsabilità, senso civico, passione per il proprio lavoro. Non possono essere queste le uniche risorse su cui far conto, è il momento che faccia fino in fondo la sua parte chi ha la responsabilità di governare il Paese”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!