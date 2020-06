Isernia, inquinamento del fiume Sordo: il Pcl incalza sindaco e Giunta

Si chiedono provvedimenti immediati per sanare lo sversamento dovuto alla rottura fognaria nella zona di San Lazzaro



ISERNIA. Non si placano a Isernia le proteste legate all’inquinamento del fiume Sordo, dovuto alla rottura fognaria nella zona di San Lazzaro. Sulla questione si registra anche l’intervento del Pcl che chiama in causa il sindaco Giacomo d’Apollonio e la Giunta, per chiedere interventi immediati.

“Chiediamo – sottolinea il coordinatore Tiziano Di Clemente – che provvedano immediatamente a sanare lo sversamento predetto. Predispongano un servizio di monitoraggio e di controllo ambientale a partire dai fiumi e torrenti di Isernia. Come ricordato da Cosmo Caranci – continua - si ribadisce la nostra proposta più volte avanzata da noi ed altre associazioni (come il Comitato No Lotto Zero), di riprendere l’attuazione del progetto del Parco delle Acque.

Si può ripartire anche delle due delibere di Giunta Comunale n.62 del 18 marzo 2005 e n. 166 del 01 settembre 2006, relative alla realizzazione di un “ Parco Storico, Archeologico, Naturale, Scientifico e Tecnologico dell’Acqua ” a seguito della partecipazione al bando art. 15 Cipe della Regione Molise, costituito dai seguenti sotto progetti: 1)-Parco dell’acqua solfurea; 2)- Parco delle sorgenti di San Martino; 3)- Parco dei fiumi Sordo e Carpino; 4)- Parco e Museo del Paleolitico; 5)- Parco scientifico tecnologico dell’acqua; 6)- Parco fluviale dei mulini.

La storia di Isernia è anche la storia di una città ricca di un patrimonio fluviale e delle acque, ed è nella valorizzazione di queste risorse che le energie amministrative andrebbero dirette”.

