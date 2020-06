Tutela e rilancio della Fiat. Dal Consiglio regionale l’appello a Conte e al Governo

Lo prevede la mozione approvata oggi. Impegno anche per la riconversione della produzione automobilistica verso modelli più sostenibili

CAMPOBASSO. Impegno al rilancio dello stabilimento Fiat di Termoli e alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. Lo prevede la mozione, approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale, firmata dai consiglieri del Pd e del M5s e sottoscritta anche dalle consigliere di centrodestra Calenda e Romanguolo, sul potenziamento e la riconversione delle attività del gruppo, per garantire il rilancio occupazionale a seguito della fusione Fca-Psa.

Mozione che impegna il governatore e la Giunta regionale a contribuire ad indirizzare le politiche industriali e la programmazione nazionale, prioritariamente quella dei fondi strutturali di investimento e dei fondi dedicati allo sviluppo industriale, per sostenere lo stabilimento di Termoli. Anche prevedendo la realizzazione in Molise di nuovi modelli a maggiore sostenibilità ambientale capaci di sostenere la riconversione degli stabilimenti Fca senza perdita di posti di lavoro.

Chiesta anche la ricomprensione nell’area della Zes Molise dello stabilimento Fca e dello stabilimento Unilevel di Pozzilli, per l’intera parte ancora da programmare (pari a circa il 30%) dell’area dell’insediamento stesso.

C’è poi la parte che riguarda i lavoratori, con l’appello al premier Conte a sostenere gli attuali livelli istituzionali e l’impegno anche a rivolgersi ai Ministri dello Sviluppo Economico e per il Sud e alla Conferenza delle Regioni, per supportare il tavolo nazionale per il rilancio degli investimenti nel settore automotive, con priorità verso la green economy.

