Coronavirus, ancora contagi zero. E in un giorno guariti 25 Rom

Su 317 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Tutti negativi i casi sospetti entrati in contatto con il paziente Covid rientrato a Oratino dal Nord

CAMPOBASSO. Coronavirus, continua la tendenza positiva in Molise. Nessun nuovo contagio dai 317 tamponi processati nella giornata di oggi. Positivo anche il bollettino emesso questa sera dall’Asrem, che vede 25 guariti in un solo giorno, tutti nella comunità Rom di Campobasso, per un totale di 332 persone che hanno superato la malattia.

Gli attualmente positivi sono 74, su 17947 tamponi effettuati in totale e non ci sono più malati Covid nell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. I pazienti seguiti a domicilio sono 84, di cui 74 asintomatici o con pochi sintomi, mentre le persone in quarantena sono scese a 143.

Intanto, come ha fatto sapere il sindaco di Oratino Roberto De Socio, sono risultati tutti negativi al tampone del Covid-19 i casi sospetti venuti in contatto con l’uomo rientrato in paese dal Nord e risultato positivo al Coronavirus. “Una buona notizia per la nostra comunità, che ha atteso con apprensione l’esito dei tamponi – ha detto il sindaco – ma l’episodio può essere di monito a non abbassare la guardia e rispettare le regole, come hanno fatto i cittadini di Oratino durante il lockdown”.

