Scuola: con grembiulini e lanterne per interrogare il ministro Azzolina. La protesta a Campobasso

Di scena l’iniziativa che accende l’attenzione del dicastero dell’Istruzione sul Molise e sulla didattica nel post-Covid. Appuntamento in via Gazzani

CAMPOBASSO. Manifestazione per la scuola domani a Campobasso. Per strada con lanterna e grembiulino alla 'ricerca' della Scuola, indossando, se 'trovata', la caratterizzante e tradizionale 'uniforme'.

Si tratta di una iniziativa – riferisce l’Ansa - promossa da docenti e cittadini per rivolgere una domanda alla Ministra Lucia Azzolina e alla sua task force: 'Cosa è la scuola?'.

L’appuntamento è alle 16 in via Gazzani nel capoluogo molisano. "Il quesito - spiegano gli organizzatori all’Ansa - a seguito di quello che hanno visto i docenti dentro la scuola, nel pre-Covid, ciò che hanno visto fuori da scuola, ai tempi del Covid-19 e della cosiddetta DaD, quello che intravedono per settembre".

Il Molise, dunque, 'chiama' Roma, attraverso un appello che è stato sottoscritto in poche ore da centinaia di cittadini anche di fuori regione.

