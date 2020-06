Esami di maturità, Di Baggio: "Molise esempio nazionale per misure di sicurezza"

Tra proteste e incertezza sull’avvio del nuovo anno scolastico, ci si prepara agli esami di maturità che quest’anno si svolgeranno in tono ridotto, con la sola prova orale. In proposito l’assessore regionale all’istruzione elogia gli interventi adottati a garanzia della sicurezza di studenti e delle commissioni di esame, grazie alla sinergia con Asrem e Ufficio Scolastico Regionale. I docenti potranno tra l'altro sottoporsi preventivamente a tampone sanitario

CAMPOBASSO. L'assessore regionale all’istruzione Roberto Di Baggio, in vista dell’apertura degli esami di maturità, che quest’anno prevedono solo la prova orale, elogia le misure messe in campo per garantire la sicurezza dei 3mila studenti impegnati e delle commissioni di esame, i cui componenti, grazie a una stretta sinergia con l’Asrem, potranno preventivamente sottoporsi a tampone sanitario. Tra gli interventi è prevista anche la distribuzione di appositi kit con prodotti disinfettanti e dispositivi di sicurezza. Infine è stato organizzato un servizio di trasporto gratuito per maturandi che abbiano fatto specifica richiesta di accompagnamento, in quanto impossibilitati a raggiungere le sedi di svolgimento degli esami.

