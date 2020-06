Covid Hospital: l'allerta resta alta. Facciolla: "Toma rema contro" e Italo Testa pressa i parlamentari

L’informativa alla rappresentanza nazionale del Partito Democratico presso il Ministero della Salute è stata inviata dal segretario regionale del PD per impedire al governatore di proporre un progetto alternativo a quello del Vietri, approfittando del suo ruolo di commissario all’emergenza. E il Presidente del Forum in difesa della sanità pubblica chiede ai parlamentari molisani di fare pressione sul Ministero per ottenere il finanziamento del progetto Covid Hospital al nosocomio frentano, per ridare dignità alla sanità molisana

CAMPOBASSO. Dopo l’approvazione della mozione con cui per l’ennesima volta il consiglio regionale ha espresso parere positivo sull’attivazione del Covid Hospital e del Dipartimento extraregionale di malattie infettive al Vietri di Larino, il segretario del Partito Democratico molisano Vittorino Facciolla torna alla carica e annuncia di aver informato il Ministero della Salute sul tentativo in atto del governatore Toma di impedire che il progetto, presentato dal commissario ad acta Giustini, e auspicato dalla stragrande maggioranza dei cittadini, possa proseguire il suo iter ed essere finanziato.

“Il presidente Toma – dichiara il consigliere regionale di San Martino in Pensilis - sta impedendo in ogni modo la realizzazione del centro Covid e malattie infettive presso il ‘Vietri’ perché sta già lavorando ad un progetto diverso.

Abbiamo scoperto infatti che sta cercando di utilizzare l'escamotage di proporlo come soggetto attuatore tramite la Protezione Civile.

Ebbene- aggiunge Facciolla - Toma deve sapere che per raggiungere questo nefasto obiettivo dovrà passare sul mio cadavere, non solo e non tanto perché vìola le indicazioni date dal consiglio regionale che vuole il centro Covid a Larino, ma anche perché ho già provveduto ad avvisare i rappresentanti del partito presso il Ministero sullo scempio che il presidente sta facendo in questa regione.

Noi – continua il segretario regionale del PD - stiamo lavorando da mesi seriamente e senza risparmio di energie per arrivare all’obiettivo di ridare dignità alla nostra sanità, all’economia, al basso Molise e a ogni cittadino di questa regione.

I molisani – conclude Vittorino Facciolla - meritano di più. I molisani non meritano Toma.”

Sulla questione inerente l’attivazione del Covid Hospital al Vietri torna anche il Forum regionale in difesa della sanità pubblica che ieri, in occasione del consiglio regionale, ha promosso un presidio unitamente al Comitato Basso Molise per il Bene Comune. Il presidente del Forum Italo Testa si appella ai parlamentari molisani affinchè facciano pressione sul Ministero della Salute a cui spetterà la decisione definitiva in relazione all’approvazione del progetto che entro domani verrà presentato dal commissario Giustini e che “potrà fionalmente ridare – scrive Testa - dignità alla sanità pubblica del Molise”.

