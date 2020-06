Forza Italia riparte da Berlusconi, Tartaglione: "Un punto di riferimento per il Molise"

Il leader di Forza Italia è intervenuto in videoconferenza in occasione dell’incontro promossa dal partito con le associazioni di categoria della regione. Tartaglione: “Presto tornerà in Molise”

CAMPOBASSO. Si è tenuta ieri la videoconferenza nella quale il leader di Forza Italia si è confrontato con i rappresentanti delle categorie, insieme ai rappresentanti eletti in regione e il presidente della provincia di Campobasso.

Ad organizzare l'incontro la coordinatrice del partito, Annaelsa Tartaglione, che ha ringraziato Silvio Berlusconi “per aver dimostrato ancora una volta una particolare sensibilità verso le problematiche che attanagliano il territorio regionale”.

"Il Molise - commenta oggi la parlamentare azzurra - può vantare un solido e affidabile punto di riferimento che mai ha fatto mancare la sua vicinanza al nostro territorio. Sempre e non solo in campagna elettorale. È questo un legame speciale che parte da lontano, dagli anni del governo, e si rinnova – aggiunge Tartaglione - per le difficili sfide future che ci attendono. Ha dimostrato di essere l’unico, da presidente del Consiglio, ad essere davvero vicino ai bisogni e alle esigenze della regione e ancora oggi i molisani ricordano quella famosa delibera Cipe da 576 milioni.

Berlusconi ha infine annunciato che tornerà presto a farci visita e a raccogliere dal vivo le istanze dei cittadini".

All’incontro sono intervenuti l’europarlamentare Aldo Patriciello, il governatore Donato Toma, gli assessori Cavaliere e Di Baggio, il consigliere D'Egidio e il presidente della provincia di Campobasso Francesco Roberti.

Sono intervenuti nei colloqui il presidente di Confindustria Longobardi, il direttore Coldiretti Ascolese, il presidente Cia Campolieti e quelli di Acem e Confartigianato Martino e Toci, oltre alla direttrice di Confcommercio Tartaglia e il presidente Anci Sciulli.

