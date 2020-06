Isernia, cresce la Lega: nuove adesioni in Consiglio, squilibri in maggioranza

Dal gruppo del sindaco, la consigliera Barbato sarebbe pronta a passare nel Carroccio, rendendo sempre più risicata la maggioranza d’Apollonio. E non si esclude anche un quarto ingresso

ISERNIA. Un Consiglio comunale ‘fluido’ quello di palazzo San Francesco a Isernia, con innumerevoli cambi di casacche e posizioni, dall’inizio del mandato del sindaco d’Apollonio ad oggi.

Una nuova transmigrazione si profila all’orizzonte. E potrebbe rappresentare più di un grattacapo per il primo cittadino.

Rumors insistenti riferiscono che la consigliera Irma Barbato, eletta con il gruppo ioriano di 'Insieme per il Molise, con alle spalle già un trasloco non andato a buon fine tra le file di 'Isernia Migliore' (gruppo che fa riferimento all'assessore regionale Roberto Di Baggio), sarebbe pronta a passare ‘armi e bagagli’ con la Lega. Un trasferimento tutt’altro che indolore per l’amministrazione, dal momento che nell'assise pentra il Carroccio, guidato da Stefano Testa, figura al momento all’opposizione.

D’Apollonio, dunque, tra transfughi e ‘spine nel fianco’, potrebbe avere più di qualche difficoltà a trovare i numeri in Consiglio. Con il rischio che, per restare a galla, si resterà immobili. In vista del bilancio di previsione, in arrivo a luglio in aula, il primo cittadino dovrà essere certo di avere i numeri. Onde evitare di finire impallinato come già accadde nel 2015 al suo predecessore Luigi Brasiello, scaricato dai suoi stessi alleati.

