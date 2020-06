Ufficiale: il progetto per il Covid Hospital al Vietri è stato trasmesso al Ministero della Salute

Tutto come da programma. Il Commissario Giustini ha mantenuto la promessa ed ha trasmesso al competente dicastero, con un giorno di anticipo rispetto al termine di scadenza fissato dalla circolare del 29 maggio scorso, il progetto di fattibilità inerente l’attivazione del Centro Covid e dipartimento interregionale di malattie infettive al nosocomio frentano. La nota non è stata sottoscritta dai vertici Asrem, ma al momento e salvo sorprese dell’ultima ora, sarà l'unica sui cui il Ministro Speranza dovrà pronunciarsi

Davide Vitiello

CAMPOBASSO. Un altro importante passo in avanti verso la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale in funzione dell’emergenza Covid è stato compiuto. Il Commissario ad acta Giustini ha mantenuto la promessa e nella data di ieri, con un giorno di anticipo rispetto al termine fissato dalla circolare ministeriale del 29 maggio scorso, ha provveduto ad adottare i provvedimenti richiesti.



Nella proposta a firma del generale, si parla come già annunciato di attivazione di Centro Covid e di successiva costituzione al Vietri di Larino di un “dipartimento regionale ed interregionale per la cura delle malattie infettive e diffuse o I.R.C.C.S. in attuazione delle linee di indirizzo organizzativo per il potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19”.

Nell’atto è specificato che sulla proposta ha dato il suo assenso il consiglio regionale che, nella seduta del 15 giugno scorso, ha approvato la mozione inerente la costituzione del Covid Hospital al Vietri, destinato per l’appunto a diventare dipartimento per malattie infettive.

Il documento riporta in allegato la relazione illustrativa, le schede tecniche, le planimetrie e la nota di sostegno alla proposta sottoscritta da 120 sindaci del territorio regionale.

Giustini ha specificato che questa è una ipotesi progettuale, aperta ad eventuali correttivi che la struttura ministeriale vorrà apportare.

Nonostante il mancato sostegno dei vertici Asrem e del governo regionale - che non hanno sottoscritto la proposta - il commissario, al quale compete la funzione di programmazione sanitaria in Molise, ha mantenuto l’impegno dato e al momento e salvo sorprese sarà questa l’unica proposta che la struttura tecnica del dicastero guidato dal ministro Speranza dovrà valutare. Ora la partita decisiva si sposta sui tavoli romani e fondamentale sarà l’apporto della deputazione parlamentare molisana a cui ieri si è rivolto con una lettera aperta il presidente del Forum in difesa della sanità pubblica, Italo Testa.

