Fuori dal consiglio regionale da due mesi, Scarabeo: "Io vittima di un sopruso"

Lo sfogo dell'ex consigliere di centrodestra che a distanza di due mesi dall'estromissione dai banchi di Palazzo D'Aimmo, voluta dal governatore Toma, si chiede se in Molise vige ancora lo "Stato di diritto"

CAMPOBASSO. Lui lo definisce uno "sfogo" per un sopruso subito, rispetto al quale, a distanza di due mesi, ancora non riesce ad avere risposte. A parlare è l'ex consigliere regionale Massimiliano Scarabeo, rientrato nel 2018 tra i banchi a Palazzo D'Aimmo grazie al meccanismo della surroga e uscito ad aprile scorso per via della modifica della legge elettorale che di fatto ha estromesso i consiglieri surrogati. Insieme all'esponente polico venafrano Paola Matteo, Nico Romagnuolo e Antonio Tedeschi. Contro la loro fuoriuscita pensata e voluta dal governatore, è stato proposto ricorso al Tar Molise, da cui si attende la relativa pronuncia.

Scarabeo, che ritiene di vivere ancora in uno Stato di diritto, pone degli interrgoativi precisi: "Può - dichiara - un consiglio regionale applicare illegittimamente delle norme senza che via sia alcuna forma di controllo da parte degli organi a ciò deputati? È giusto - aggiunge Scarabeo - che un elettore che ha votato il proprio candidato, facendo affidamento su una legge elettorale, poi la veda modificata in corso di mandato? È giusto - incalza - che per avere risposte si debbano impiegare mezzi e tempo per adire le sedi giudiziarie competenti, quando sarebbe bastato il buon senso di non violare le leggi o di impedire che ciò fosse fatto?".

Ritengo da cittadino, prima che da politico - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - che sia fondamentale garantire il principio della certezza del diritto, che tuteli le posizioni giuridiche dei soggetti da arbitri personali e personalistici. Ritengo altresì necessario - conclude - che sia garantito il rispetto del legittimo affidamento che i cittadini ripongono nelle norme, nelle istituzioni e nella giustizia."

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!