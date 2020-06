Volti nuovi e riconferme: al lavoro il Consiglio di amministrazione dell’Unimol

Dopo la designazione dell’11 giugno si è tenuta la prima riunione. Il rettore Brunese: “Messaggio di incoraggiante ripresa delle attività accademico-istituzionali in presenza, che proseguiranno con il ritorno in aula degli studenti”



CAMPOBASSO. Prima riunione ieri per il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi del Molise designato lo scorso 11 giugno e che resterà in carica per il quadriennio 2020/2024. All’avvio di seduta, le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte del rettore Luca Brunese e dell’Università degli Studi del Molise.

“La giornata di oggi – ha esordito il rettore Brunese all’inizio dei lavori – assume un significato particolare, nel percorso di ritorno alla graduale e quotidiana normalità. Rappresenta, infatti, non solo la prima seduta del Consiglio di Amministrazione nella nuova composizione che ci accompagnerà per i prossimi quattro anni, ma soprattutto, come già avvenuto ieri per la seduta del Senato Accademico, un ennesimo messaggio di incoraggiante ripresa delle attività accademico-istituzionali in presenza, che proseguiranno con il ritorno in aula degli studenti in occasione delle sedute di esame e di laurea della prossima sessione estiva. Riappropriarsi delle abitudini tipiche della vita universitaria di sempre, pur con tutte le cautele legate al momento - ha concluso Brunese – è una tappa essenziale nel ritorno alla normalità della nostra comunità accademica, che si ritrova oggi più forte, coesa e sicura”.

IL NUOVO CDA. Quali componenti del Consiglio di amministrazione individuati tra il personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università del Molise, conferma per il professor Davide Barba (ordinario di Sociologia giuridica della devianza e mutamenti sociali) e per il professor Stefano Fiore (ordinario di Diritto penale). Due le novità: la professoressa Elisa Novi Chavarria (ordinario di Storia moderna) e il professor Vincenzo De Felice (ordinario di Chimica generale e inorganica). Quale componente appartenente alla comunità accademica ancora una riconferma: il senato accademico ha indicato il professor Guido Maria Grasso, ordinario di Igiene.

In merito alla designazione dei componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo, la scelta si è indirizzata verso due importanti professionalità: il professor Filippo de Rossi, ordinario di Fisica tecnica ambientale e rettore, dal 2013 al 2019, dell’Università degli Studi del Sannio e presidente della Società Italiana di Fisica Tecnica, e il professor Adolfo D'Errico Gallipoli, storico Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini presso l'Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori ‘Fondazione Giovanni Pascale’ e presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Napoli.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!