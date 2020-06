Toma invia il progetto Covid al Ministero. Iorio non ha dubbi: "È abuso d'ufficio"

"Un'iniziativa che in spregio agli indirizzi forniti dal Consiglio regionale e senza tenere conto delle linee guida ministeriali, ha creato i presupposti per una ipotesi di reato di abuso d’ufficio". Non usa giri di parole l'ex governatore

CAMPOBASSO. “Ho faticato a riprendermi dalla notizia che al Ministero della Salute sono arrivati due piani Covid per il Molise. Uno approvato dal consiglio regionale, l’altro che porta la firma di soggetti non titolati da alcuna norma a sottoscrivere tale atto e soprattutto violando le procedure per la presentazione del progetto in questione”. E’ durissimo il commento di Michele Iorio in relazione all’invio del “Piano Cardarelli” al Ministero della Salute da parte del governatore Toma e dei vertici Asrem con il sub-commissario Ida Grossi.

“In Italia – dichiara il consigliere regionale che da tempo è fuori dalla maggioranza - è in vigore un decreto legge, a cui hanno fatto seguito delle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19 nei quali è stabilito che il riordino della rete ospedaliera è approvato con atto regionale ed entrerà di diritto nel Pos. Per atto regionale – spiega Iorio - si intende atto approvato dal consiglio regionale essendo questo, per Statuto, l’organo rappresentativo della regione, determina l'indirizzo politico generale, indirizza e controlla l'azione politica, amministrativa e programmatoria della Regione”.

Ma il presidente della regione decide di non tenere conto degli indirizzi espressi dal consiglio e di “presentare un piano diverso rispetto a quello votato dall’aula e riferito al Vietri di Larino, direttamente al Ministero e senza che lo stesso – denuncia Iorio – sia preventivamente passato al vaglio della competente commissione consiliare e del consiglio regionale. Dimenticando – aggiunge - che nessuno, neppure il presidente della giunta può arrogarsi il diritto di fare cose diverse da quelle stabilite con atto regionale se non correndo il rischio di incappare in un abuso d’ufficio” – tuona l’ex governatore.

In proposito “sulla base del decreto legge e delle linee guida la competenza del consiglio regionale è chiara, precisa e perentoria. Anzi – sottolinea Iorio - decreto e linee guida vanno oltre stabilendo che nessuno può prevaricare la decisione dell’organo consiliare, definito atto regionale, se non con procedura interlocutoria con il Ministero volta solo ad eventuali variazioni del piano approvato in Consiglio”.

L’annuncio finale: “Scriverò al ministro perché verifichi l’attuazione del progetto deliberato dal consiglio regionale ma soprattutto seguirò con attenzione le evoluzioni di questa vicenda perché il Molise – conclude Michele Iorio - non sia la culla del diritto approssimativo dove le leggi sono solo un optional applicate a seconda della convenienza".

