La Protezione Civile del Molise dona due tende alla Repubblica di San Marino

La consegna, apprezzata dai rappresentati dello Stato indipendente, è avvenuta ieri da parte dei funzionari del dipartimento regionale

SAN MARINO-CAMPOBASSO. Una delegazione della Protezione Civile regionale ha consegnato alla Protezione Civile della Repubblica di San Marino due tende della tipologia campale Pi-88 Ferrino.

La delegazione italiana è stata guidata da Angelo Del Gesso, funzionario del dipartimento regionale.

La prima delle due tende è stata montata presso la Aviosuperficie di San Marino, alla presenza dell'Ambasciatore Giuseppe Maria Della Balda e del Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Roberto Ciavatta. Quest'ultimo, a conferma della vicinanza dell'Italia verso gli amici sammarinesi, ha ricevuto il gagliardetto della Protezione Civile della Regione Molise.

La seconda tenda verrà installata nei prossimi giorni in un Centro sanitario di base per evitare che ci sia promiscuità tra chi si sottopone ai prelievi di controllo e gli altri utenti del centro.

