Scuola in Molise, le parti a confronto: al via il dibattito

L’iniziativa, promossa dal Partito Democratico, si terrà nel pomeriggio di domani in diretta Facebook sulla pagina della consigliera regionale dem Micaela Fanelli

CAMPOBASSO/ISERNIA. Al via il dibattito sulla scuola in Molise. Ad avviarlo il Pd Molise, su impulso del consigliere e capogruppo in Consiglio regionale Micaela Fanelli, che introduce e coordina i lavori di un summit fissato per domani 22 giugno, alle 15:30, in diretta Facebook proprio sulla pagina dell’esponente dem.

All’iniziativa, dal titolo: “La situazione della scuola in Molise – Le parti a confronto’, interverranno il vicesegretario del Partito Democratico e dirigente scolastico Maria Chimisso, l’assessore regionale all’Istruzione e formazione Roberto Di Baggio e la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini.

Parteciperanno alla discussione rappresentanti sindacali e del mondo della scuola. Per maggiori informazioni: www.micaelafanelli.com; 338.6868233.

