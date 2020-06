Molise Acque, in 23 interinali pronti all’accordo: incontro urgente con il presidente Santone

Parte dei lavoratori cui è scaduto il contratto sono favorevoli alla trattativa con l’azienda speciale. Hanno chiesto ed ottenuto per domani mattina un appuntamento al vertice

CAMPOBASSO. Impasse nella la vertenza per la stabilizzazione dei 50 lavoratori interinali di Molise Acque. Dopo l’accordo sfumato con i sindacati, in 23 hanno chiesto e ottenuto per domani mattina un incontro con il presidente dell’azienda speciale Giuseppe Santone perché pronti ad ulteriori trattative pur di non perdere il posto.

“Da ieri 20 giugno – si legge in una nota inoltrata alla stampa dai diretti interessati - per 50 lavoratori interinali, che da anni prestano servizio in favore di Molise Acque con grande competenza e abnegazione, sono scaduti i contratti con l'agenzia di somministrazione e per gli stessi si prospetta il rischio concreto di rimanere senza lavoro. Purtroppo, le trattative intercorse tra l'azienda e i sindacati per la sottoscrizione dell'accordo aziendale, che prevede l’assunzione da parte di Molise Acque dei predetti lavoratori con un contratto a tempo determinato per 18 ore settimanali per la durata di 36 mesi, ad oggi non hanno avuto esito positivo per la scelta di alcuni sindacati di non voler firmare il predetto accordo”.

“Ciò nonostante – ancora alcuni la nota di alcuni interinali - ben 23 lavoratori hanno nei giorni scorsi manifestato espressamente e formalmente alla Molise Acque il loro parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo. Per tale ragione i 23 lavoratori hanno richiesto ieri un incontro urgente con il Presidente di Molise Acque, Giuseppe Santone, che si terrà domani mattina 22 giugno, per cercare di giungere ad una soluzione che consenta ai lavoratori di poter continuare a lavorare e all’Azienda di poter continuare ad avvalersi del personale già qualificato ed esperto”.

Alcuni sindacati, come la Cisl Fp che quest’oggi a sua volta è intervenuta sulla questione, hanno chiesto ai vertici di Molise Acque la stabilizzazione di tutte e 50 le unità occupazionali “per forza di legge”.

