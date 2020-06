Case vacanza gratis, ribalta nazionale per il Molise

Successo per l’iniziativa di soggiorni gratuiti a San Giovanni in Galdo, promossa dall’associazione ‘Amici del Morrutto’. Intanto, boom di prenotazioni sulla costa

CAMPOBASSO. Guadagna uno spazio sui principali media nazionali, dall'HuffPost al Corriere, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale ‘Amici del Morrutto’ per soggiorni gratis in Molise, attraverso la formula delle case vacanza, nel comune di San Giovanni in Galdo.

Il progetto – spiega tra gli altri TgCom24 – nasce con la finalità di ridare vita ai piccoli e sconosciuti centri del Molise, proprio nell’anno zero del Coronavirus in cui i viaggi verso le grandi mete sono per lo più saltati.

La comunità locale mette a disposizione tre abitazioni e gli ospiti non dovranno occuparsi di nulla, se non di girare la regione, scoprendone bellezze, storia e sapori. Per partecipare è necessario non essere residenti in Molise e non avere alcuna casa o parenti in loco. Il progetto denominato ‘Regalati il Molise’ mira ad essere un progetto pilota.

Ma non è finita. Sempre TgCom24 evidenzia come ci sia un boom di prenotazioni per le località della costa molisana, specie da turisti del Nord Italia (dalla Lombardia, in particolare da Milano, dal Piemonte e dal Trentino Alto Adige).

Nelle strutture ricettive di Termoli, con preferenza per i bed&breakfast, i primi visitatori arriveranno nel prossimo fine settimana.

Soffrono un po’ di più gli alberghi – si legge – alcuni dei quali non ancora aperti ed altri ad oggi occupati per ragioni di lavoro. I villeggianti locali stanno, infine, confermando posti negli stabilimenti balneari.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!